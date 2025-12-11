Logo
Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

Извор:

Телеграф

11.12.2025

17:30

Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

Шеснаестогодишња дјевојчица повријеђена је данас поподне у Раковици након што је, према незваничним наводима, пала са трећег спрата стамбене зграде.

Како наводе узнемирене комшије, дјевојка је задобила отворени прелом десне руке, а у току су детаљне провјере како би се утврдило да ли је дошло до повреда кичме.

Иако је пад са те висине носио ризик од најтежих посљедица, дјевојка је остала свјесна до доласка Хитне помоћи и у таквом је стању превезена у Ургентни центар, што љекари и очевици називају правим чудом.

Могући мотиви и истрага

Док полиција утврђује званичне околности догађаја, комшије наводе да је пад можда повезан са страхом од школских санкција.

Појавила се информација да је дјевојка можда покушала да избјегне посљедице након бјежања са часа, те да је то био непосредан разлог због којег је била у стању узнемирености.

Опис дјевојчице од стране комшија

Ипак, комшије дјевојку описују као "дивно дијете", а њену мајку као "дивну особу".

Очевици су потврдили да су грађани одмах позвали Хитну помоћ чим су примијетили инцидент.

Дјевојка је на збрињавању у Ургентном центру, а полиција је на терену како би расвијетлила све детаље и мотиве ове несреће, преноси Телеграф.

Тагови:

несрећа

pala sa zgrade

Београд

