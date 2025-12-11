Logo
Француска жандармерија стигла у Бањалуку

Извор:

АТВ

11.12.2025

17:07

Коментари:

0
Француска жандармерија у Републици Српској
Фото: Ustupljena fotografija

Министарство унутрашњих послова Републике Српске данас је угостило делегацију Републике Француске, коју су чинили припадници Интервентне групе Националне Жандармерије (GIGN) и представници Амбасаде Француске у БиХ, Канцеларије официра за везу.

Током званичне посјете делегација је обишла Центар за обуку МУП-а Републике Српске, гдје је упозната са организацијом, надлежностима и капацитетима Министарства. Разговарано је о могућностима планирања заједничких активности, укључујући обуке и студијске посјете.

Жандармерија Француска
Жандармерија Француска

Посебно су представљени Центар за обуку, Специјална антитерористичка јединица и Жандармерија као кључни сегменти будуће сарадње.

Након састанка уприличен је обилазак Центра за обуку, као и кратка показна вјежба.

