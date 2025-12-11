Француска жандармерија стигла у Бањалуку

Извор:
АТВ
11.12.2025
17:07
Министарство унутрашњих послова Републике Српске данас је угостило делегацију Републике Француске, коју су чинили припадници Интервентне групе Националне Жандармерије (GIGN) и представници Амбасаде Француске у БиХ, Канцеларије официра за везу.
Током званичне посјете делегација је обишла Центар за обуку МУП-а Републике Српске, гдје је упозната са организацијом, надлежностима и капацитетима Министарства. Разговарано је о могућностима планирања заједничких активности, укључујући обуке и студијске посјете.
Посебно су представљени Центар за обуку, Специјална антитерористичка јединица и Жандармерија као кључни сегменти будуће сарадње.
Након састанка уприличен је обилазак Центра за обуку, као и кратка показна вјежба.
