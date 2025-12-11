Logo
Large banner

"Звијер са истока доноси снијег и пад температуре": Метеоролог открио какво вријеме ће бити до Нове године

Извор:

Мондо.рс

11.12.2025

17:03

Коментари:

0
"Звијер са истока доноси снијег и пад температуре": Метеоролог открио какво вријеме ће бити до Нове године
Фото: Срна

Метеоролог Иван Ристић у новој временској прогнози на свом "Фејсбук" налогу најављује да постоји велика могућност да снијег пада у Србији за Нову годину, чак и у нижим предјелима. Значајнија промјена времена очекује се крајем децембра.

"Одлика прве декаде децембра ће бити враћање у јесење вријеме Поларни вртлог у стратосфери, који се показао као добар индикатор прогнозе за зиму, окреће своју долину ка Северној Америци и тамо ће доћи до захлађења. Започеће интензивно јачање западних вјетрова који ће почетком децембра донијети Европи промену времена, односно осјетно отопљење.

prostitucija

Регион

Ванбрачну супругу врбовао за проституцију

У јутарњим сатима ће бити хладно, температура ће се кретати од 0 до 5 степени. Очекује се мраз и магла, а прелазак у зимски мод се очекује тренутно 24. децембра", започео је Ристић.

Када ће падати снијег?

Према прогнози Ристића, снег би могао да пада у другој половини децембра. Очекује се и пад температуре.

"Тада улазимо у транзициону фазу када се очекује да дође до постепеног пада температуре, повремених падавина у виду кише, а не може се искључити ни снијег. Друга декада децембра ће бити прелазна из благе у позну јесен.

Весне Радосављевић

Друштво

РТС издао званично саопштење: Долази до промјене, ево шта се дешава

Температура ће бити у постепеном паду, биће повремено кише, могућа је и суснежица. Дневна максимална температура ваздуха ће бити између 5 и 10 степени, а јутарња од 0 до 5 степени.

Биће пуно више облака. Такво вријеме ће се задржати до око 20. децембра, а улазак у најхладнији дио мјесеца условиће продор хладног ваздуха из Русије, Сибира, чак и са Арктика, који ће стићи до Њемачке, Чешке и Аустрије, проћи ће кроз 'бечка врата' и доћи до нас доносећи осјетнији пад температуре и ледене дане", наставља Ристић.

Шта је "звијер са истока"?

Ристић појашњава појам који су осмислили европски метеоролози. Објаснио је да ова појава стиже до нас на самом крају децембра.

Краљ Чарлс-11122025

Свијет

Продаје се шампањац са вјенчања Чарлса и Дајане

"Ово јаче захлађење и услови за 'звер са истока' стижу у трећој декади децембра када се очекује јачи продор хладног ваздуха из сјевероистока или сјевера Европе. Кишу ће замијенити снијег и доћи ће до осјетнијег пада температуре.

Велике су шансе за ледене дане. Око 25. децембра температура ће бити од -2 до 3 степена, док ће јутарња бити између -7 и -2 степена. Очекује се снежни покривач и у нижим предјелима и велике су шансе да се Србија забијели за Нову годину уз пахуље широм земље", закључио је Ристић.

Сличну временску прогнозу објавио је данас и метеоролог-аматер Марко Чубрило. Он најављује могућност снијежних падавина за Нову годину.

(Мондо)

Подијели:

Тагови:

Снијег

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора

Свијет

Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора

1 ч

0
Четири знака која се увијек заљубљују у људе које не могу имати

Занимљивости

Четири знака која се увијек заљубљују у људе које не могу имати

1 ч

0
Пленковић стигао у Бањалуку, дочекали га званичници Српске

Република Српска

Пленковић стигао у Бањалуку, дочекали га званичници Српске

1 ч

5
Пронађено тијело у Брчком

Хроника

Пронађено тијело мушкарца, наређена обдукција

1 ч

0

Више из рубрике

РТС издао званично саопштење: Долази до промјене, ево шта се дешава

Друштво

РТС издао званично саопштење: Долази до промјене, ево шта се дешава

1 ч

3
Најављене добре вијести за пензионере, прије свега оне с најнижом пензијом

Друштво

Најављене добре вијести за пензионере, прије свега оне с најнижом пензијом

1 ч

0
Понудио свештенику сићу јер није имао више: Његова реакција га оставила без текста, није могао да вјерује

Друштво

Понудио свештенику сићу јер није имао више: Његова реакција га оставила без текста, није могао да вјерује

2 ч

0
''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

Друштво

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Пленковић положио камен темељац за студентско-културни центар на Петрићевцу

17

47

Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

17

33

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

17

30

Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

17

17

Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner