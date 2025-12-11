"Звијер са истока доноси снијег и пад температуре": Метеоролог открио какво вријеме ће бити до Нове године

Извор:
Мондо.рс
11.12.2025
17:03
Метеоролог Иван Ристић у новој временској прогнози на свом "Фејсбук" налогу најављује да постоји велика могућност да снијег пада у Србији за Нову годину, чак и у нижим предјелима. Значајнија промјена времена очекује се крајем децембра.
"Одлика прве декаде децембра ће бити враћање у јесење вријеме Поларни вртлог у стратосфери, који се показао као добар индикатор прогнозе за зиму, окреће своју долину ка Северној Америци и тамо ће доћи до захлађења. Започеће интензивно јачање западних вјетрова који ће почетком децембра донијети Европи промену времена, односно осјетно отопљење.
У јутарњим сатима ће бити хладно, температура ће се кретати од 0 до 5 степени. Очекује се мраз и магла, а прелазак у зимски мод се очекује тренутно 24. децембра", започео је Ристић.
Према прогнози Ристића, снег би могао да пада у другој половини децембра. Очекује се и пад температуре.
"Тада улазимо у транзициону фазу када се очекује да дође до постепеног пада температуре, повремених падавина у виду кише, а не може се искључити ни снијег. Друга декада децембра ће бити прелазна из благе у позну јесен.
Температура ће бити у постепеном паду, биће повремено кише, могућа је и суснежица. Дневна максимална температура ваздуха ће бити између 5 и 10 степени, а јутарња од 0 до 5 степени.
Биће пуно више облака. Такво вријеме ће се задржати до око 20. децембра, а улазак у најхладнији дио мјесеца условиће продор хладног ваздуха из Русије, Сибира, чак и са Арктика, који ће стићи до Њемачке, Чешке и Аустрије, проћи ће кроз 'бечка врата' и доћи до нас доносећи осјетнији пад температуре и ледене дане", наставља Ристић.
Ристић појашњава појам који су осмислили европски метеоролози. Објаснио је да ова појава стиже до нас на самом крају децембра.
"Ово јаче захлађење и услови за 'звер са истока' стижу у трећој декади децембра када се очекује јачи продор хладног ваздуха из сјевероистока или сјевера Европе. Кишу ће замијенити снијег и доћи ће до осјетнијег пада температуре.
Велике су шансе за ледене дане. Око 25. децембра температура ће бити од -2 до 3 степена, док ће јутарња бити између -7 и -2 степена. Очекује се снежни покривач и у нижим предјелима и велике су шансе да се Србија забијели за Нову годину уз пахуље широм земље", закључио је Ристић.
Сличну временску прогнозу објавио је данас и метеоролог-аматер Марко Чубрило. Он најављује могућност снијежних падавина за Нову годину.
(Мондо)
Тренутно на програму