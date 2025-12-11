Logo
Пронађено тијело мушкарца, наређена обдукција

Извор:

СРНА

11.12.2025

15:58

Коментари:

0
Пронађено тијело у Брчком
Фото: Срна

Тијело непознатог мушкарца пронађено је данас у стану у Брчком, потврђено је Срни у Полицији дистрикта.

Портпарол брчанске Полиције Џевида Хукичевић рекла је да је тужилац Тужилаштва дистрикта наредио увиђај.

Тијело је превезено у градску мртвачницу гдје ће бити извршена обдукција ради утврђивања тачног узрока смрти.

Тијело је пронађено у стану у Улици Бранка Радичевића.

Брчко

пронађено тијело

policija

Коментари (0)
