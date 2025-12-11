Пронађено тијело мушкарца, наређена обдукција

Извор:
Тијело непознатог мушкарца пронађено је данас у стану у Брчком, потврђено је Срни у Полицији дистрикта.
Портпарол брчанске Полиције Џевида Хукичевић рекла је да је тужилац Тужилаштва дистрикта наредио увиђај.
Тијело је превезено у градску мртвачницу гдје ће бити извршена обдукција ради утврђивања тачног узрока смрти.
Тијело је пронађено у стану у Улици Бранка Радичевића.
