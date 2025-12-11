Logo
Узнемирујуће откриће у шуми: Полиција покренула акцију

Извор:

АТВ

11.12.2025

12:59

Узнемирујуће откриће у шуми: Полиција покренула акцију

Полицијска станица Олово покренула је истрагу након што су у шуми пронађена срнећа кожа и глава, објешени на дрво.

О свему су се данас огласили и из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, из којег наводе:

"Дана 10. децембра 2025. године, у 08.30 сати, у дежурну службу Полицијске станице Олово се обратило лице И.А, из Олова. Особа је пријавила да је у мјесту Добрун, у шуми у близини регионалног пута Р-468, пронашао срнећу кожу и главу, објешену на грану".

"Извршен је увиђај од стране службеника Полицијске станице Олово који настављају активности на расвјетљавању и документовању кривичног дјела Противзаконит лов", закључује се у саопштењу.

Тагови:

krivolov

nezakonit lov

Олово

