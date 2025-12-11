Logo
Large banner

Возач камиона ударио жену, па побјегао са мјеста несреће

Извор:

Телеграф

11.12.2025

12:07

Коментари:

0
Возач камиона ударио жену, па побјегао са мјеста несреће
Фото: Lê Minh/Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, по налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су Г. П. (58) из околине Лесковца, због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди.

Он се сумњичи да је јуче, на Матејевачком путу у Нишу, управљајући камионом "ман", ван пјешачког прелаза ударио седамдесетдеветогодишњу жену, а потом се удаљио.

школа-учионица

Србија

Пријетеће поруке дјеци узнемириле родитеље: Доносим сутра пиштољ

Седамдесетдеветогодишња жена је од задобијених повреда преминула.

Брзим и ефикасним радом полиција је идентификовала и пронашла осумњиченог возача.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Нишу.

Подијели:

Тагови:

NiŠ

Саобраћајна несрећа

poginula žena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Компанија из БиХ наградила све раднике са по 1.000 КМ

Друштво

Компанија из БиХ наградила све раднике са по 1.000 КМ

2 ч

0
Доручак и до 70 КМ: Припремите дебљи новчаник ако планирате зимовање на овој планини

Србија

Доручак и до 70 КМ: Припремите дебљи новчаник ако планирате зимовање на овој планини

2 ч

0
ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

Свијет

ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

2 ч

0
Енди Дик пронађен без свијести

Сцена

Узнемирујуће: Енди Дик пронађен без свијести на улици - тражили Наркан

2 ч

0

Више из рубрике

Провалио у кладионичарски налог па пребацивао паре себи

Хроника

Провалио у кладионичарски налог па пребацивао паре себи

3 ч

0
Акција у Шпанији, ухапшено осам Срба

Хроника

Срби попадали са тоном кокаина - ВИДЕО

3 ч

0
Бањалучанин ухапшен због пријетњи смрћу суграђанину

Хроника

Бањалучанин ухапшен због пријетњи смрћу суграђанину

3 ч

0
Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

Хроника

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner