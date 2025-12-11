Возач камиона ударио жену, па побјегао са мјеста несреће

Извор:
Телеграф
11.12.2025
12:07
Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, по налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су Г. П. (58) из околине Лесковца, због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди.
Он се сумњичи да је јуче, на Матејевачком путу у Нишу, управљајући камионом "ман", ван пјешачког прелаза ударио седамдесетдеветогодишњу жену, а потом се удаљио.
Седамдесетдеветогодишња жена је од задобијених повреда преминула.
Брзим и ефикасним радом полиција је идентификовала и пронашла осумњиченог возача.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Нишу.
