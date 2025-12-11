Logo
ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

Танјуг

11.12.2025

11:58

Регулатори Европске комисије спровели су рацију у европском сједишту кинеског онлајн трговца Тему у Даблину због сумње на субвенције Пекинга које би могле да компанији дају непоштену предност на европском тржишту.

Према изворима Блумберга упознатим са случајем, рације су извршене прошле недјеље, а Тему још није коментарисао догађај.

Енди Дик

Сцена

Узнемирујуће: Енди Дик пронађен без свијести на улици - тражили Наркан

Европска комисија је само потврдила да је спроведена ненајављена инспекција у у складу са Регулативом о страним субвенцијама (ФСР), без навођења имена компаније, преноси Ајриш тајмс.

ФСР је уведена да би се ограничила неправедна државна помоћ компанијама изван Европске уније и заштитила равноправна конкуренција.

Регулатива омогућава Европској комисији да спроводи ненајављене инспекције и провјерава да ли стране фирме добијају субвенције које могу нарушити тржиште ЕУ.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Какво нас вријеме очекује за викенд?

Рација се дешава у тренутку када ЕУ планира да укине царинску олакшицу за пошиљке вриједности до 150 евра, која је омогућавала ниске цијене кинеских платформи попут Тему и Шејн.

Тему нуди широк асортиман производа по врло ниским цијенама, под слоганом "купуј као милијардер", а у Европској унији у просјеку има око 116 милиона корисника на мјесечном нивоу.

