ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

Извор:
Танјуг
11.12.2025
11:58
Коментари:0
Регулатори Европске комисије спровели су рацију у европском сједишту кинеског онлајн трговца Тему у Даблину због сумње на субвенције Пекинга које би могле да компанији дају непоштену предност на европском тржишту.
Према изворима Блумберга упознатим са случајем, рације су извршене прошле недјеље, а Тему још није коментарисао догађај.
Сцена
Узнемирујуће: Енди Дик пронађен без свијести на улици - тражили Наркан
Европска комисија је само потврдила да је спроведена ненајављена инспекција у у складу са Регулативом о страним субвенцијама (ФСР), без навођења имена компаније, преноси Ајриш тајмс.
ФСР је уведена да би се ограничила неправедна државна помоћ компанијама изван Европске уније и заштитила равноправна конкуренција.
Регулатива омогућава Европској комисији да спроводи ненајављене инспекције и провјерава да ли стране фирме добијају субвенције које могу нарушити тржиште ЕУ.
Друштво
Какво нас вријеме очекује за викенд?
Рација се дешава у тренутку када ЕУ планира да укине царинску олакшицу за пошиљке вриједности до 150 евра, која је омогућавала ниске цијене кинеских платформи попут Тему и Шејн.
Тему нуди широк асортиман производа по врло ниским цијенама, под слоганом "купуј као милијардер", а у Европској унији у просјеку има око 116 милиона корисника на мјесечном нивоу.
Здравље
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму