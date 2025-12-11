Logo
Песков: Заинтересовани смо

Извор:

Sputnjik

11.12.2025

11:24

Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Коментаришући извештаје о америчком плану за реинтеграцију Русије у глобалну економију, портпарол руског председника Дмитриј Песков изјавио је да Кремљ не учествује у дискусијама које се воде „преко мегафона“.

„Заинтересовани смо за прилив страних инвестиција. Што се тиче планова, не учествујемо у дискусијама које се воде преко мегафона ни о каквим плановима или пројектима“, рекао је Песков новинарима.

Поред тога, Песков је нагласио да је Русија заинтересована за прилив страних инвестиција.

Хроника

Провалио у кладионичарски налог па пребацивао паре себи

„Москва је била и остаје отворена за стране инвестиције. Русија је атрактивно и веома профитабилно тржиште за стране инвестиције. Знамо да су неки инвеститори отишли, а њихово мјесто су одмах заузели други – то је закон економије. Заинтересовани смо за прилив страних инвестиција“, поручио је Песков, преноси Спутњик.

Дмитриј Песков

