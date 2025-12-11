Дјеца користе друштвене мреже упркос државној забрани

Извор:
Танјуг
11.12.2025
10:59
Првог дана примене забране друштвених мрежа за малољетнике у Аустралији родитељи широм те земље рекли су да дјеца ипак користе ове платформе.
Родитељи су обавијестили јавни сервис Еј-би-си да су њихова дјеца, упркос забрани, наставила да користе популарне платформе, док су системи за потврду старости показали озбиљне пропусте јер су дјеца користила ВПН-ове, лажне податке, па чак и шминку како би преварила програме за процјену година.
Аустралијска савезна влада је саопштила да забрана неће бити савршена нити моментална, али да "рупе" које омогућавају заобилажење правила неће "остати трајно отворене".
Касандра из аустралијске савезне државе Новог Јужног Велса навела је да њен 14-годишњи син и даље користи Снепчет након што је промијенио датум рођења и успјешно прошао селфи верификацију.
"Не могу чак ни да му вратим прави датум рођења. Како је могуће да је систем процијенио да има 23 године?", навела је Касандра за аустралијски јавни сервис.
Снепчет је у одговору за Еј-би-си навео да је "од почетка указивао на техничке изазове" и да сматра да боља рјешења треба тражити на нивоу оперативних система, уређаја или продавница апликација.
Додали су да родитељи могу да пријаве налог детета млађег од 16 година, након чега ће налог бити суспендован. Бројни родитељи навели су да су њихова деца без проблема заобишла систем.
Инстаграм "промашио" године
Алана Шајферс из Канбере рекла је да су њена 15-годишња кћерка и другарице поново на Инстаграму јер их је систем, на основу фотографије, процијенио као шеснаестогодишњакиње.
Други родитељи такође су пријавили апсурдне ситуације - једанаестогодишње дијете "процијењено" је као осамнаестогодишње, тринаестогодишње дете које је мимиком лица систем "прочитао" као тридесетогодишњака, као и децу од 13 или 14 година која су без проблема прошла ИД скенирање.
Професор информационих наука на РМИТ универзитету Лиза Гивин објаснила је да технологија процене година има грешку од једне до три године, па системи могу погрешно да закључе да је четрнаестогодишње дете старо 17 година.
Млади који тврде да су млађи од 16, а нису уклоњени са ТикТока, масовно објављују поруке о томе да су "преживјели" забрану, па чак и остављају коментаре на профилу премијера Аустралије Ентонија Албанезеа да "забрана не ради".
Петнаестогодишњи Тајсон рекао је за АБЦ да ће они које забрана највише циља "први наћи начин да је заобиђу". Званичници истичу да тренутни "пролазак кроз систем" не значи да ће налози трајно остати активни.
Премијер Албанезе навео је да је потребно уклонити око 440.000 Snapchat налога, 150.000 Facebook и 350.000 Инстаграм налога деце узраста од 13 до 15 година, док је ТикТок већ деактивирао више од 200.000 налога.
Министарка комуникација Аустралије Аника Велс нагласила је да деца "неће моћи заувијек да избјегавају забрану", јер платформе морају редовно поново да провјеравају налоге млађих од 16 година.
