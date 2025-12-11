Logo
Large banner

Четири ствари које претварају вашу веш машину у "минско поље"

Извор:

Крстарица

11.12.2025

10:53

Коментари:

0
Четири ствари које претварају вашу веш машину у "минско поље"
Фото: Pexels

Колико пута сте чули онај језиви звук метала који удара о стакло док се бубањ окреће, а срце вам на тренутак застане? Тај звук је јасан сигнал да је ваша машина за веш управо постала мјесто злочина за вашу омиљену гардеробу.

Иако д‌јелује као уређај који може да поднесе све, истина је да одређени предмети могу изазвати катастрофалне кварове већ послије првог циклуса. Новчићи и кључеви, грудњаци са жицом, од‌јећа препуна длака кућних љубимаца и водоотпорна опрема су четири ствари које никада не смијете убацити у веш машину без адекватне припреме.

Зашто је ваша веш машина у опасности?

Многи вјерују да је филтер ту да ријеши све проблеме, али реалност је другачија. Механичка оштећења која настају услијед немара често нису покривена гаранцијом, а поправке могу коштати колико и нова гардероба. Да бисте избјегли поплаву у купатилу или уништену свилену кошуљу, обратите пажњу на сљедеће тихе убице вашег уређаја.

Метални предмети

Можда д‌јелује безазлено када заборавите ситан новац у џепу фармерки, али ти мали комади метала су попут пројектила. Током центрифуге, они могу пробити пластична ребра бубња, оштетити стакло на вратима, или још горе, проћи до одводне пумпе и потпуно је блокирати. Увијек детаљно провјерите џепове, јер тај минут пажње вам може уштед‌јети стотине евра, пише Крстарица.

Грудњаци са жицом

Ово је класична грешка. Жица из грудњака се током прања често извуче, провуче кроз рупице бубња и заглави између каде и бубња машине. То не само да уништава скуп веш, већ може пробити цријева и изазвати цурење воде.

Маја Маринковић

Сцена

Маја Маринковић могла да умре због силикона: Добила сепсу, операција трајала два сата

Машина за веш захтијева да овакве комаде перете искључиво у мрежастим врећицама за прање.

Прекомјерна количина длака кућних љубимаца

Ако имате љубимца који се много лиња, убацивање његовог ћебета директно у веш машину је рецепт за катастрофу. Мокре длаке се лијепе у грудвице које запушавају филтере и одводе. Прије него што такве ствари ставите на прање, темељно их усисајте или пређите ваљком за длаке. Ваша пумпа за воду ће вам бити захвална.

Водоотпорна од‌јећа

Кабанице и водоотпорне јакне могу створити „ефекат балона“. Како вода не може да прође кроз материјал, она остаје заробљена унутра током центрифуге. То ствара огроман дебаланс који може довести до тога да ваша машина за веш почне да „скаче“ по купатилу, ризикујући оштећење лежајева па чак и пуцање самог бубња.

Трикови за дуговјечност уређаја

Не дозволите да немар скрати животни вијек вашег најважнијег помоћника у кући. Правилно сортирање веша није само ствар естетике, већ и функционалности. Поред избјегавања горе наведених предмета, редовно чишћење филтера и гуме на вратима спријечиће непријатне мирисе и кварове.

Замислите само тај осјећај мира када знате да је сваки циклус прања безбједан и да ће ваша од‌јећа изаћи мирисна и неоштећена. Не чекајте да се квар деси – примијените ове савјете већ данас. Ваша машина за веш ће радити као нова годинама, а ви ћете сачувати буџет за ствари које заиста волите.

Подијели:

Тагови:

веш машина

прање веша

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стручњаци открили треба ли прати од‌јећу чим је купите

Савјети

Стручњаци открили треба ли прати од‌јећу чим је купите

3 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Пљуштале казне за пјешаке у Бањалуци

3 ч

1
Маја Маринковић

Сцена

Маја Маринковић могла да умре због силикона: Добила сепсу, операција трајала два сата

3 ч

0
Ана Волш данима прије нестанка била узнемирена: Пријатељи открили детаље

Свијет

Ана Волш данима прије нестанка била узнемирена: Пријатељи открили детаље

3 ч

0

Више из рубрике

Стручњаци открили треба ли прати од‌јећу чим је купите

Савјети

Стручњаци открили треба ли прати од‌јећу чим је купите

3 ч

0
Ове ствари никада не перите у веш-машини

Савјети

Ове ствари никада не перите у веш-машини

3 ч

0
Новогодишња јелка

Савјети

Ако овако окитите јелку, привући ћете новац у наредној години

6 ч

0
Трик који користе многе домаћице: Отпушите одвод једним производом из несесера

Савјети

Трик који користе многе домаћице: Отпушите одвод једним производом из несесера

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

14

06

Мозак у "црвеној зони": Ако вас буди и најмањи звук, то је озбиљан сигнал

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner