Трик који користе многе домаћице: Отпушите одвод једним производом из несесера

Крстарица

10.12.2025

14:05

Трик који користе многе домаћице: Отпушите одвод једним производом из несесера
Фото: Kaboompics.com/Pexels

Тај тренутак фрустрације када схватите да вода не отиче добро свима нам је болно познат. Умјесто да одмах посегнете за телефоном и зовете скупог водоинсталатера или користите агресивне киселине које могу оштетити цијеви, рјешење се вјероватно већ налази на вашој полици. Да, добро сте прочитали – ако желите да отчепите одвод каде брзо и ефикасно, тајна је у обичној креми за депилацију!

Овај генијалан трик функционише на једноставном хемијском принципу који рјешава коријен проблема, а не само симптоме. Главни узрок већине зачепљења у кади су нагомилане длаке које се запетљају око рјешетке и унутар сифона. Како крема за депилацију дјелује на длаке на вашем тијелу? Она разграђује кератин, протеин од којег су длаке сачињене. Управо зато је ово савршено средство да отчепите одвод каде без употребе сајле или вакум гуме.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Опозиција покушава да скупља поене преко Уставног суда БиХ

Зашто је овај метод бољи од хемикалија?

Многи комерцијални отпушивачи одвода су превише агресивни. Они могу оштетити старе цијеви, а испарења су често опасна за удисање. С друге стране, крема за депилацију је дизајнирана да буде у контакту са кожом, што је чини знатно блажом опцијом за ваше инсталације, а смртоносном за чепове од длака. Када отчепите одвод каде овом методом, ви заправо „топите“ препреку умјесто да је само гурате дубље у цијев.

Како да отпушите одвод каде у 3 једноставна корака

Не морате бити мајстор да би ово урадили. Пратите овај ритуал и гледајте како проблем нестаје:

Припрема терена: Сачекајте да сва вода из каде истекне (или је покупите сунђером ако је потпуно запушено). Одвод мора бити приступачан. Уклоните површинске нечистоће руком ако су видљиве.

Магија креме: Исциједите обилну количину креме за депилацију директно у одвод. Не штедите! Покушајте да гурнете мало креме и унутар решетке користећи штапић за уши или стару четкицу. Оставите да дјелује онолико колико пише на паковању за најјаче длаке, обично око 10 до 15 минута.

Horoskop

Занимљивости

3 знака улазе у најлепши период године

Испирање: Пустите врелу воду. Млаз треба да буде јак како би испрао разграђене остатке длака и креме.

Тајна коју водоинсталатери не желе да знате

Редовно одржавање је кључ. Не чекајте да вода потпуно престане да отиче. Ако примјените овај поступак једном мјесечно, никада више нећете имати проблем са „поплавом“ током туширања. Овај превентивни ритуал траје свега пар минута, а штеди вам сате нервирања и гомилу новца. Када отчепите одвод каде на овај начин, примјећујете да непријатни мириси из сливника такође нестају, јер крема уклања и органске наслаге које се задржавају на длакама.

rotacija policija rs mup rs

Србија

За 28 дана направио 92 прекршаја: Ево колику казну мора да плати

Нема љепшег осјећаја од кристално чисте каде у којој вода нестаје у секунди, остављајући за собом само сјај керамике. Овај једноставан трик са кремом за депилацију није само кућна мајсторија – то је ваша мала побједа над свакодневним проблемима. Не дозволите да вам запушен одвод квари јутро или опуштање након посла. Испробајте овај метод већ данас, отчепите одвод каде као професионалац и уживајте у туширању онако како заслужујете!

