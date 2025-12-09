Logo
Ако имате мирисне свијеће у дому, боље их одмах избаците: Ево шта раде организму

Крстарица

09.12.2025

12:47

Мирисна свијећа
Фото: ROMAN ODINTSOV/Pexels

Колико пута сте се након напорног дана завалили у фотељу, притиснули упаљач и пустили да мирис ваниле или лаванде испуни собу? Тај тренутак дјелује као чиста магија и бијег од стреса. Међутим, док ви уживате у пламену, у ваздух се отпуштају супстанце које нико не жели у својим плућима. Управо ту се крије штетност мирисних свијећа о којој се ријетко говори, а која може имати дугорочне посљедице по респираторни систем.

Недавно је једна млада Американка примјетила да њена носна дупља постаје црна, и своје искуство подијелила на интернету. Након кратког испитивања тог стања, доктор Џек Гудман се јавио уплашеној дјевојци.

SARAJEVO

Градови и општине

Протест студената у Сарајеву, траже боље услове за смјештај и учење

На њен пост је одговорио млади доктор Џек Гудман, који је након разговора са дјевојком установио да је њено стање изазвано мирисним свијећама које она непрестано пали, по сопственом признању.

Зашто је штетност мирисних свећа реална пријетња?

Др Џек Гудман, стручњак који се често бави утицајем токсина из окружења на људско тијело, изнио је шокантне податке. Већина комерцијалних свијећа прави се од парафинског воска. Парафин је нуспроизвод прераде нафте. Када га запалите, он не нестаје тек тако – он сагоријева и отпушта канцерогене материје попут бензена и толуена. Др Гудман ово пореди са удисањем издувних гасова дизел мотора, само што се то дешава у затвореној соби гдје вентилација често није адекватна.

Многи нису свјесни да штетност мирисних свијећа лежи и у самим мирисима. Синтетички мириси често садрже фталате, хемикалије које могу пореметити хормонски баланс. Замислите свој дом као херметички затворену кутију; паљењем парафинске свијеће ви ту кутију пуните невидљивим загађивачима.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Занимљивости

Зашто се праведни и поштени људи више пате од грешника: Ово је разлог

Упозорење које мијења навике

Према ријечима доктора Гудмана, симптоми нису увијек тренутни. Можда ћете осјетити благу главобољу, иритацију очију или кашаљ, а да то уопште не повежете са свијећом која гори на столу. За особе са астмом или алергијама, штетност мирисних свијећа је још израженија и може довести до озбиљних напада гушења.

Здраве алтернативе: Мирис без ризика

Не морате се одрећи пријатне атмосфере да бисте сачували здравље. Постоје једноставне замјене које елиминишу ризике:

Свијеће од пчелињег воска: Природне су, не испуштају токсине и чак могу помоћи у пречишћавању ваздуха јонизацијом.

Владо Георгиев

Сцена

Владо Георгиев открио да ли је ''Лажљива'' посвећена Наташи Беквалац

Свијеће од сојиног воска: Биљна база која сагоријева чистије и дуже траје, без чађи.

Дифузери са етеричним уљима: Најбезбједнији начин да дом мирише свјеже, уз терапеутска својства биљака.

Нема љепшег осјећаја од сигурног дома у којем се дише пуним плућима. Када сљедећи пут пожелите да направите атмосферу, сјетите се да штетност мирисних свијећа није мит, већ стварна опасност коју лако можете избјећи. Избаците токсине, одаберите пчелињи восак или етерична уља и гледајте како се енергија у вашем простору мијења набоље!

mirisna svijeća

Коментари (0)
