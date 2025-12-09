Савршен посни колач за Никољдан: Хрскаве љешник бајадере које гости обожавају

Извор:
09.12.2025
Посне љешник бајадере су хрскаве, чоколадне посластице савршене за пост или за љубитеље колача без млијечних производа.
Комбинација мљевених љешника, кекса и посног маргарина даје им посебну текстуру која се топи у устима.
Ове бајадере су једноставне, брзе и идеалне за све прилике када желите домаћу посну посластицу.
Састојци:
400 г посног маргарина
10 кашика воде
400 г шећера у праху
300 г мљевених печених љешника
500 г мљевеног посног кекса
200 г посне чоколаде
Припрема:
У шерпи загрејте маргарин, воду и шећер док се не растопе. Додајте кекс и мљевене љешнике и сједините у глатку смјесу.
Подијелите смјесу на два дијела и ставите у фрижидер на најмање сат времена.
У један дио умијешајте 100 г отопљене чоколаде.
У плех ставите тамну смјесу са чоколадом, па преко ње распоредите свијетлију смјесу без чоколаде.
Прелијте преосталу отопљену чоколаду преко врха и вратите у фрижидер на 2 сата да се стегне.
Исеците на штанглице и послужите.
