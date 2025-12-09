Logo
Савршен посни колач за Никољдан: Хрскаве љешник бајадере које гости обожавају

Информер

09.12.2025

05:30

0
Савршен посни колач за Никољдан: Хрскаве љешник бајадере које гости обожавају

Посне љешник бајадере су хрскаве, чоколадне посластице савршене за пост или за љубитеље колача без млијечних производа.

Комбинација мљевених љешника, кекса и посног маргарина даје им посебну текстуру која се топи у устима.

Ове бајадере су једноставне, брзе и идеалне за све прилике када желите домаћу посну посластицу.

Састојци:

400 г посног маргарина

10 кашика воде

400 г шећера у праху

300 г мљевених печених љешника

500 г мљевеног посног кекса

200 г посне чоколаде

Припрема:

У шерпи загрејте маргарин, воду и шећер док се не растопе. Додајте кекс и мљевене љешнике и сједините у глатку смјесу.

Подијелите смјесу на два дијела и ставите у фрижидер на најмање сат времена.

У један дио умијешајте 100 г отопљене чоколаде.

У плех ставите тамну смјесу са чоколадом, па преко ње распоредите свијетлију смјесу без чоколаде.

Прелијте преосталу отопљену чоколаду преко врха и вратите у фрижидер на 2 сата да се стегне.

Исеците на штанглице и послужите.

(информер)

Рецепт

Савјети

Nikoljdan

