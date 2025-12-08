Logo
Large banner

Лидл завршио мегацентар у БиХ: Почиње одбројавање до отварања продавница

Извор:

BiznisInfo

08.12.2025

21:19

Коментари:

0
Лидл завршио мегацентар у БиХ: Почиње одбројавање до отварања продавница
Фото: Printscreen/Biznis.info

Изградња дистрибутивног центра њемачке компаније Лидл у Лепеници код Сарајева приведена је самом крају, извјештава БизнисИнфо.ба.

Овај објекат представља кључну тачку Лидловог уласка на тржиште Босне и Херцеговине и најважнији корак ка отварању првих продавница.

Грађевински радови су практично завршени - објекат је добио свој финални изглед, а уређен је и комплетан паркинг простор.

Тренутно се изводе завршни радови у унутрашњости. На видеу погледајте како објекат тренутно изгледа.

Центар ће бити технолошки веома напредан, са савременим рјешењима за ефикасно руковођење складиштењем и транспортом великих количина робе.

Инвестиција од 100 милиона евра

Дистрибутивни центар у Лепеници сам је по себи инвестиција вриједна 100 милиона евра.

Ријеч је о логистичком језгру Лидловог будућег пословања у БиХ, без којег није могуће отворити широку мрежу продавница нити дугорочно функционисати на тржишту.

Центар ће бити технолошки веома напредан, са савременим рјешењима за ефикасно руковођење складиштењем и транспортом великих количина робе.

Lidl

Економија

Гдје све у БиХ Лидл гради објекте

Листа градова у којима Лидл већ гради, припрема градњу или запошљава раднике стално се шири.

Према расположивим подацима, Лидл је присутан у сљедећим градовима: Какањ, Зворник, Градишка, Бихаћ, Ливно, Источно Сарајево, Бања Лука, Грачаница, Мостар, Требиње, Бијељина, Добој, Зеница, Брчко, Модрича, Лакташи, Травник, Сарајево, Чапљина, Тешањ, Кисељак, Читлук, Живинице, Прњавор…

Јасно је да Лидл у БиХ не планира отворити само неколико продавница у највећим центрима, већ густу и стратешки распоређену мрежу објеката дуж најважнијих економских и саобраћајних тачака у држави.

Подијели:

Таг:

LIDL

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Оглас за посао постао хит: Плата 3.000 евра, искуство није потребно

Економија

Оглас за посао постао хит: Плата 3.000 евра, искуство није потребно

6 ч

0
Папрене цијене зимовања: Колико грађани требају издвојити за дан на скијалиштима?

Економија

Папрене цијене зимовања: Колико грађани требају издвојити за дан на скијалиштима?

11 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Појефтинило гориво на пумпама у Српској

12 ч

0
Скочиле цијене нафте и злата

Економија

Скочиле цијене нафте и злата

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

ВИДЕО Инцидент код Кисељака: "Мјештани насрнули на госте јер су муслимани и личе на Арапе"

22

47

Трамп: Европа иде у неким лошим смјеровима

22

44

Богдановић проговорио о одласку Жељка Обрадовића

22

42

Мис Јамајке која је пала са бине у критичном стању, огласили се организатори

22

39

Трагедија: Талас одвукао у море групу пливача, четворо погинуло

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner