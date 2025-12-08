Лидл завршио мегацентар у БиХ: Почиње одбројавање до отварања продавница

Извор:
08.12.2025
Изградња дистрибутивног центра њемачке компаније Лидл у Лепеници код Сарајева приведена је самом крају, извјештава БизнисИнфо.ба.
Овај објекат представља кључну тачку Лидловог уласка на тржиште Босне и Херцеговине и најважнији корак ка отварању првих продавница.
Грађевински радови су практично завршени - објекат је добио свој финални изглед, а уређен је и комплетан паркинг простор.
Тренутно се изводе завршни радови у унутрашњости. На видеу погледајте како објекат тренутно изгледа.
Центар ће бити технолошки веома напредан, са савременим рјешењима за ефикасно руковођење складиштењем и транспортом великих количина робе.
Дистрибутивни центар у Лепеници сам је по себи инвестиција вриједна 100 милиона евра.
Ријеч је о логистичком језгру Лидловог будућег пословања у БиХ, без којег није могуће отворити широку мрежу продавница нити дугорочно функционисати на тржишту.
Гдје све у БиХ Лидл гради објекте
Листа градова у којима Лидл већ гради, припрема градњу или запошљава раднике стално се шири.
Према расположивим подацима, Лидл је присутан у сљедећим градовима: Какањ, Зворник, Градишка, Бихаћ, Ливно, Источно Сарајево, Бања Лука, Грачаница, Мостар, Требиње, Бијељина, Добој, Зеница, Брчко, Модрича, Лакташи, Травник, Сарајево, Чапљина, Тешањ, Кисељак, Читлук, Живинице, Прњавор…
Јасно је да Лидл у БиХ не планира отворити само неколико продавница у највећим центрима, већ густу и стратешки распоређену мрежу објеката дуж најважнијих економских и саобраћајних тачака у држави.
