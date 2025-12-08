Саша Ковачевић прикључен на инфузију: Познато са чиме се бори

08.12.2025
22:09
Коментари:0
Поп пјевач Саша Ковачевић забринуо је фанове када је на друштвеним мрежама подијелио фотографију на којој се види да је прикључен на инфузију.
На слици која је осванула на његовом Инстаграму види се како у руци има браунилу док прима терапију, што је изазвало бројне коментаре и поруке подршке.
Након тога усликао је и два топломера, а судећи по бројкама које пишу, њему је скочила температура због чега је морао да потражи помоћ.
Усликао је топломјере и док је на једном писало 37,9, на другом је писало 38,1, а он је у шали додао своју пјесму "Коме да вјерујем" и написао поруку: "Коме?".
