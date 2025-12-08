Logo
Саша Ковачевић прикључен на инфузију: Познато са чиме се бори

08.12.2025

22:09

Саша Ковачевић прикључен на инфузију: Познато са чиме се бори

Поп пјевач Саша Ковачевић забринуо је фанове када је на друштвеним мрежама подијелио фотографију на којој се види да је прикључен на инфузију.

На слици која је осванула на његовом Инстаграму види се како у руци има браунилу док прима терапију, што је изазвало бројне коментаре и поруке подршке.

Саша Ковачевић
Саша Ковачевић

Након тога усликао је и два топломера, а судећи по бројкама које пишу, њему је скочила температура због чега је морао да потражи помоћ.

Саша Ковачевић
Саша Ковачевић

Усликао је топломјере и док је на једном писало 37,9, на другом је писало 38,1, а он је у шали додао своју пјесму "Коме да вјерујем" и написао поруку: "Коме?".

(Телеграф.рс)

Saša Kovačević

