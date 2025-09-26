Logo

Саша Ковачевић открио ко му свакодневно краде веш

Информер

26.09.2025

21:57

Саша Ковачевић открио ко му свакодневно краде веш
Фото: Printscreen/Youtube/Saša Kovačević

Пјевач Саша Ковачевић се нашалио и открио да му партнерка краде веш сваки дан, али да му то уопште не смета.

Саша Ковачевић се вечерас са својом партнерком Зораном појавио на другом концерту Лексингтон бенда.

Ковачевић је прије почетка концерта за медије открио да је испратио шта се догодило Дарку Лазићу, али да се није чуо са њим.

"Нажалост нисам се чуо са Дарком. Видио сам да је добро, наравно са неким повредама, које су могле да буду и другачије. Најважније је да је он жив и здрав. Не волим да судим о нечему да не знам шта се стварно десило. Зваћу га", рекао је Саша.

Пиво

Економија

Пивопије се хватају за џеп: Расту цијене пива

Пјевача су затим питали да ли планира да се пријави на "Евровизију", а он је као из топа одговорио.

"Што се "Евровизије" тиче, не допада ми се шта се тамо пропагира, није нешто гдје се проналазим", рекао је он.

Саша важи за миљеника жена и великог заводника, па је новинаре занимало да ли му је нека дјевојка некада украла комад гардеробе.

darko lazic instagram

Сцена

Свастика више не може да ћути: Дарко и Каћа су изгледали језиво након удеса

"Не знам да ли ми је бивша украла неки комад гардеробе, али ми жена краде веш сваки да, тко да... Више јој тако одговара за спавање када је нешто шире", рекао је са осмијехом Саша.

(Информер)

Saša Kovačević

