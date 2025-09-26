Саша Ковачевић открио ко му свакодневно краде веш

Извор:
Информер
26.09.2025
21:57
Пјевач Саша Ковачевић се нашалио и открио да му партнерка краде веш сваки дан, али да му то уопште не смета.
Саша Ковачевић се вечерас са својом партнерком Зораном појавио на другом концерту Лексингтон бенда.
Ковачевић је прије почетка концерта за медије открио да је испратио шта се догодило Дарку Лазићу, али да се није чуо са њим.
"Нажалост нисам се чуо са Дарком. Видио сам да је добро, наравно са неким повредама, које су могле да буду и другачије. Најважније је да је он жив и здрав. Не волим да судим о нечему да не знам шта се стварно десило. Зваћу га", рекао је Саша.
Пјевача су затим питали да ли планира да се пријави на "Евровизију", а он је као из топа одговорио.
"Што се "Евровизије" тиче, не допада ми се шта се тамо пропагира, није нешто гдје се проналазим", рекао је он.
Саша важи за миљеника жена и великог заводника, па је новинаре занимало да ли му је нека дјевојка некада украла комад гардеробе.
"Не знам да ли ми је бивша украла неки комад гардеробе, али ми жена краде веш сваки да, тко да... Више јој тако одговара за спавање када је нешто шире", рекао је са осмијехом Саша.
