Агресивна вјеверица "терорише" град: Двоје људи завршило у болници (ВИДЕО)

26.09.2025
Становници мирног калифорнијског градића Сан Рафаела који се налази сјеверно од Сан Франциска позвани су на опрез због опасне животиње која напада пролазнике.
Не ради се о псу луталици или мачки, већ о вјеверици која је, чини се, спремна на све како би дошла до хране, пише Пет Хепфул.
Током посљедњих неколико дана, агресивна вјеверица послала је двоје људи на хитну с дубоким угризима и огреботинама, док је још неколико становника завршило с мањим повредама.
Сви се питају што је натјерало ову животињу на такво понашање.
Џоан Хеблак и Изабел Кампоy двије су становнице Сан Рафаела које је опасна вјеверица напала у два одвојена инцидента.
Обје су због тежине повреда морале потражити љекарску помоћ, а и друге комшије су пријавили да је животиња скакала на њих или их уходила.
Како је за Еј-би-си Њуз потврдила Лиса Блоч, директорка маркетинга и комуникација организације Марин Хумане, овакви напади могу бити посљедица храњења дивљих животиња.
@abc7la
A Bay Area neighborhood is on alert after a series of frightening attacks on people -- all perpetrated by a vicious squirrel. The injuries needed quick medical attention. "It came out of nowhere. I didn't see him running up to me at all," one neighbor said. ♬ original sound - ABC7LA
Иако се за сада чини да је проблем ограничен на једну вјеверицу, ситуација би се лако могла проширити ако људи наставе хранити вјеверице.
"Када људи хране дивље животиње, оне могу изгубити свој урођени страх од људи и постати одважније. Зато подсјећамо људе да храњење дивљих животиња може имати негативне посљедице - и за људе и за животиње", упозорава Блоч.
Срећом, иако се вјеверице могу заразити бјеснилом, то је јако ријетко и нема забиљежених случајева гдје је вјеверица пренијела бјеснило на човјека. Осим тога, становници Сан Рафаела нису пријавили никакве компликације након напада, преноси Индекс.
