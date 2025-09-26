Logo

Зараза се шири: Потврђени нови случајеви афричке куге свиња у Хрватској

Зараза се шири: Потврђени нови случајеви афричке куге свиња у Хрватској
У ужем подручју Доњег Михољца у Осјечко-барањској жупанији потврђени су нови случајеви афричке свињске куге, а укупан број заражених свиња у овој жупанији до данас износи 33.

У Осјечко-барањској жупанији највише случајева потврђено је у општини Ердут, њих 10, затим у Доњем Михољцу и општини Биље, са по шест, навели су из Министарства пољопривреде, шумарства и рибарства Хрватске.

Закључно са данашњим даном, регистрован је 41 случај ове болести код диљвих свиња, а највећи број заражених је на подручју општина Биље и Ердут.

Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства Хрватске донијело је ново рјешење којим се одређују насеља, градови и општине на подручју Осјечко-барањске и Вуковарско-сремске као зоне заштите и надзирања.

саобраћајна-несрећа-260925

Хроника

Још једна незгода на бх. путевима: Аутом се "закуцао" код Амбасаде САД

Објављено је и ново рјешење о зони заштите и надзирања које се доноси због избијања афричке свињске куге на објектима са држаним свињама на подручју града Доњи Михољац и насеља Грабовац, општина Чеминац.

Из Министарства су нагласили да је потребно досљедно и строго примјењивати прописане мјера биосигурности у цјелокупном производном процесу, односно обављање дневних активности на објектима са животињама, премјештање животиња, унос хране, те улазак возила и људи у круг објекта, вођење евиденција те одговарајуће кориштење опреме и прибора.

