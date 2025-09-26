Logo

Цијене чварака на пијацама избезумиле Хрвате

Извор:

24сата.хр

26.09.2025

Цијене Хрватима омиљених чварака из године у годину расту.

Једна читатељка је порталу "24сата" послала фотографију са загребачке пијаце, гдје је килограм овог специјалитета достигао чак 28 евра.

baba vanga

Занимљивости

Ванземаљци, ратови, кризе: Језива пророчанства Бабе Ванге за 2026.

“Стварно сам остала изненађена. Ако је сад овако, колико ће тек коштати чварци кад дође Нова година?”, пита се она.

Чварци су незаобилазни дио гастрономске понуде у Хрватској, а посебно су цијењени у Славонији, Барањи и Међимурју, гдје се и највише производе.

Припрема почиње топљењем свињске масти, а завршава хрскавим комадићима који се потом пресају.

30 евра по килограму?

За ову делицију организују се и посебне манифестације попут Чваркијаде, гдје произвођачи такмиче у вјештини припреме и нуде разне варијације чварака.

vladimir putin-05092025

Свијет

Путин: Јачање суверенитета Русије кључни задатак

Прошле године цијена је у новембру достигла и 30 евра по килограму, а прогнозе за ову сезону нису нимало оптимистичне. Очекује се да би чварци могли пробити и тај праг.

Раст потрошње свињског меса, мања производња те афричка свињска куга, која је већ погодила бројне славонске фарме и довела до еутаназије хиљада свиња, додатно гурају цијене према горе.

Тагови:

Čvarci

Цијене

поскупљење

