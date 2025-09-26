Logo

Бањалука: Најављен нови штрајк за сљедећу седмицу

Извор:

Агенције

26.09.2025

17:59

Коментари:

0
Бањалука: Најављен нови штрајк за сљедећу седмицу
Фото: Pixabay

Радници бањалучких вртића запослени у Центру за предшколско образовање и васпитање најавили су за уторак, 30. септембра, једночасовни штрајк упозорења захтијевајући повећање плата за 20 одсто.

Предсједник Синдикалне организације Центра за предшколско образовање и васпитање Слађана Мишић рекла је Срни да се штрајк наставља и да траје у континуитету од јуна мјесеца.

ALEKSANDAR-LUKAŠENKO-150925

Свијет

Лукашенко жели да разговара са Зеленским, поручио му је само једно

"Прекиди су били у смислу нашег рада на радном мјесту док су трајали преговори. С обзиром на то да нисмо задовољни оним што је било на преговарачком столу, то је нова штрајкачка процедура", појаснила је Мишићева.

Једночасовни штрајк упозорења ће бити од 7.30 до 8.30 часова, а Мишићева је изразила очекивање да неће доћи до генералног штрајка и да се нада да ће надлежни на вријеме реаговати.

"Понуде постоје, али нису одговарајуће за наш колектив и борба се наставља", истакла је Мишићева и додала да се у досадашњих преговорима са Градском управом ништа није промијенило.

Селмир Жугић звани Срце

Хроника

Звали су га Срце: Познат идентитет младића страдалог у БиХ

Запослени у Центру за предшколско васпитање и образовање су мирним протестом 16. септембра тражили повећање плате и сагласност за измјене и допуне Правилника о упису дјеце у вртић.

Они су и почетком јуна одржали штрајк упозорења у трајању од један час, средином јуна мирне протесте на Тргу Крајине, а у јулу поново штрајк захтијевајући повећање плата за 20 одсто и сагласност за измјене и допуне Правилника о упису дјеце запослених.

У оквиру Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука налазе се 33 објекта.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

Штрајк

Centar za predškolsko vaspitanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Сахари откривене мумије старе 7000 година

Наука и технологија

У Сахари откривене мумије старе 7000 година

1 ч

0
Британска краљевска породица

Сцена

Принц Вилиам коначно открио истину болести Кејт Мидлтон, његове ријечи парају срце

1 ч

0
Dijeta, hrana

Здравље

Да ли ТикТок дијета помаже или не? Ево шта наука каже

2 ч

0
Цифре огромне: Хелез на алкохол немилице трошио државне паре

БиХ

Цифре огромне: Хелез на алкохол немилице трошио државне паре

1 ч

1

Више из рубрике

Bogoljub Zeljkovic Banjaluka

Бања Лука

Зељковић предложио нови план: Вријеме је за одговорне одлуке које отварају базен!

3 ч

0
Почело асфалтирање на магистралном путу Приједор-Бања Лука

Бања Лука

Почело асфалтирање на магистралном путу Приједор-Бања Лука

4 ч

0
Бањалука домаћин петог ''Органик феста Српске“

Бања Лука

Бањалука домаћин петог ''Органик феста Српске“

6 ч

0
Бесплатни превентивни прегледи у Бањалуци: Дом здравља обиљежава Свјетски дан срца

Бања Лука

Бесплатни превентивни прегледи у Бањалуци: Дом здравља обиљежава Свјетски дан срца

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Упуцао комшију, па сакрио леш: Убио сам га јер ми је бацао магију и крао кукуруз

19

15

Тражен због убиства: Мушкарац из БиХ ухапшен у Србији

19

11

Након Француске узбуна и у Њемачкој због непознатих дронова

19

04

Ковачевић: Нису функционери Српске у кризној ситуацији, већ БиХ

19

02

Хоће ли у затвор: Откривено каква казна пријети Дарку Лазићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner