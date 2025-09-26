Бањалука: Најављен нови штрајк за сљедећу седмицу

Извор:
Радници бањалучких вртића запослени у Центру за предшколско образовање и васпитање најавили су за уторак, 30. септембра, једночасовни штрајк упозорења захтијевајући повећање плата за 20 одсто.
Предсједник Синдикалне организације Центра за предшколско образовање и васпитање Слађана Мишић рекла је Срни да се штрајк наставља и да траје у континуитету од јуна мјесеца.
"Прекиди су били у смислу нашег рада на радном мјесту док су трајали преговори. С обзиром на то да нисмо задовољни оним што је било на преговарачком столу, то је нова штрајкачка процедура", појаснила је Мишићева.
Једночасовни штрајк упозорења ће бити од 7.30 до 8.30 часова, а Мишићева је изразила очекивање да неће доћи до генералног штрајка и да се нада да ће надлежни на вријеме реаговати.
"Понуде постоје, али нису одговарајуће за наш колектив и борба се наставља", истакла је Мишићева и додала да се у досадашњих преговорима са Градском управом ништа није промијенило.
Запослени у Центру за предшколско васпитање и образовање су мирним протестом 16. септембра тражили повећање плате и сагласност за измјене и допуне Правилника о упису дјеце у вртић.
Они су и почетком јуна одржали штрајк упозорења у трајању од један час, средином јуна мирне протесте на Тргу Крајине, а у јулу поново штрајк захтијевајући повећање плата за 20 одсто и сагласност за измјене и допуне Правилника о упису дјеце запослених.
У оквиру Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука налазе се 33 објекта.
