Бањалука домаћин петог ''Органик феста Српске“

Извор:
АТВ
26.09.2025
13:13
Коментари:0
Почео пети међународни сајма органске производње "Органик фест" који ће бити одржан 26. и 27. септембра у Бањалуци.
На подручју Републике Српске има више од 4.000 хектара сертификоване земље која се обрађује под органским условима.
''Наше газдинство има сада већ 8/9 година. Након завршетка Пољопривредног факултета, логичан слијед догађаја је био да се бавим пољопривредом и то специфично органском производњом, јер сматрам да постоје огромне прилике за то на нашем терену. Ми и наше колеге излагачи се трудимо да покажемо шта је то што је вриједно и здраво у Републици Српској'', рекла је за АТВ Драгана Дувњак Крндија, излагач органске производње са шипком.
Посјетиоци ће имати прилику да се упознају са сертификованим органским произвођачима из Републике Српске, пробају њихове производе и сазнају више о предностима органске исхране за здравље и околину.
"Сајам промовише органску производњу и произвођаче у Српској. Имамо госте из региона који промовишу производе којих нема код нас. Пријављено је 20 учесника из Српске, ФБиХ, Србије и Хрватске. Ове године имамо и један панел у којем ће учествовати и гости из Њемачке", рекла је начелник Одјељена ресорног министарства за органску производњу, Драгана Зец.
Отварање сајма уприличено је у тржном центру "Делта Планет" са почетком у 12.00 часова.
Списак излагача:
„Berry Tale“ с.п. Градишка
ДОО „Природно биље“ Бањалука
Органска фарма „Јокић“ Прњавор
„Љбиље“ д.о.о. Љубиње
„Агро-План“ д.о.о. Бијељина
Плантаже „Мијатовић“ Лакташи
ПГ „Станко Томић“ – производи од органски узгојене сировине
ПГ „B³“ Дервента
Винарија „Фазан“ д.о.о. Прњавор – вино од органски узгојене сировине
ПГ „Гаврић“ Станари
ПГ „Малишевић“ с.п. Власеница – производ од органски узгојене сировине
ПЗ „Еко лајф“ Столац
ПЗ „Агро Невен“ Бањалука
„Модро зелена задруга“ Кула, Норинска, Република Хрватска
„Angel`s Rose“ Бијељина
„Herbalrefresh“ – природна козметика од органски узгојене сировине
Мљекара „Наша Златка“ Чајетина, Република Србија
„The Sibinčić Family“ – производ из периода конверзије
Органска производња „Херцег“ Нови Травник
Плантаже „Планинчевић“ Станари – производи од органски узгојене сировине
Регион
34 мин0
Хроника
37 мин0
Градови и општине
38 мин0
Градови и општине
45 мин0
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму