Ови дијелови Бањалуке данас остају без воде

26.09.2025

08:52

Фото: АТВ

Више бањалучких насеља и улица данас ће привремено остати без воде због радова на мрежи, саопштили су из ''Водовода“.

Данас ће се изводити радови у улицама Зоре Ковачевић (Петрићевац), Марка Липовца (Лазарево) и Јовице Савиновића (Петрићевац).

Бод трговина царина

Економија

Трамп удара жестоко: Нова рунда царина

Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће рјешавати кварове у Пријаковцима, Јаворанима, Бронзаном Мајдану, Љубачеву и Бистрици – Клупе.

У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља, преноси Срна.

