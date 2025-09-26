Ови дијелови Бањалуке данас остају без воде

26.09.2025
Више бањалучких насеља и улица данас ће привремено остати без воде због радова на мрежи, саопштили су из ''Водовода“.
Данас ће се изводити радови у улицама Зоре Ковачевић (Петрићевац), Марка Липовца (Лазарево) и Јовице Савиновића (Петрићевац).
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће рјешавати кварове у Пријаковцима, Јаворанима, Бронзаном Мајдану, Љубачеву и Бистрици – Клупе.
У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља, преноси Срна.
