Трамп удара жестоко: Нова рунда царина

Агенције
26.09.2025
08:50
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп најавио је нову рунду царина, укључујући тарифу од 100 одсто на брендиране фармацеутске лијекове, од 30 одсто на тапацирани намјештај, од 50 одсто на кухињске и купатилске елементе и од 30 одсто на тешке камионе.
Нове тарифе ступају на снагу 1. октобра, преноси Си-Би-Ес њуз.
Трамп је на друштвеној мрежи Truth Social навео да се царина на фармацеутске производе неће примјењивати на компаније које започну производњу у САД.
Прошле године САД су увезле готово 233 милијарде долара фармацеутских и медицинских производа, а економисти упозоравају да би повећане царине могле да подигну трошкове лијекова, здравствене заштите и државних програма "Medicare" и "Medicaid".
Трамп је оцијенио да страни произвођачи "преплављују" америчко тржиште намјештајем и елементима, наводећи националну безбједност као разлог за увођење царина.
Повећани трошкови елемената могли би додатно да оптерете градитеље кућа у условима високе каматне стопе и несташице станова.
Трамп је раније најавио велику царинску истрагу о увозу намјештаја, а сада је потврдио царину од 25 одсто на тешке камионе како би заштитио домаће произвођаче, попут компанија "Peterbilt", "Kenworth", "Freightliner" и "Mack Trucks".
Економски подаци показују да царине подижу потрошачке цијене, иако је предсједник рекао да "нема инфлације" и назвао своју трговинску политику "невјероватним успјехом".
