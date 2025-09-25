Видовић за АТВ: Реални захтјеви из Херцеговине

Извор:
АТВ
25.09.2025
18:57
Захтјеви из Херцеговине су реални и нису мегаломански, рекла је у АТВ Специјалу Зора Видовић, министар финансија Републике Српске, током посјете јужном дијелу Српске.
"У Билећи, примјера ради, било је некад јако лоше стање, сада је то сасвим нешто друго, буџет је стабилан, исплаћује се све нормално. Имају проблема са водоводом, то ћемо ријешити. Предсједник Републике је некидан одобрио два милиона КМ за вртић. Нагодину издвајамо још два да се вртић заврши. Тако да они, заиста, имају амбициозне планове и мислим да општина Билећа има велику перспективу с обзиром да се на подручју општине ради енергетских пројеката у вриједности од 700 милиона КМ. То ће засигурно преобразити ту општину", рекла је Видовићева за АТВ.
Говорећи о Требињу, каже да је то посебан град, по њеном мишљењу наш најуспјешнији.
"Према свим анализама које смо ми радили у Министарству финансија Требиње је апсолутно најефикаснији град у Републици Српској. Није највећи, али врло ефикасно користи своје потенцијале и на прави начин. Имају јако много идеја које се овдје проводе, а нема их ни у једном другом граду", рекла је Видовићева и истакла да је чудно да нико други од начелника и градоначелника у Српској није прихватио неку од тих идеја.
"На примјер, они помажу дјецу која иду у сеоске школе. Значи, дају им неку стипендију, субвенцију, да би остали у селу, што је јако добро, поготово за нашу демографску структуру", додала је министар финансија.
Изразила је увјерење да ће Требиње остварити своје амбициозне планове.
"Они се не ослањају на буџет, имају своје приходе далеко веће него што је то од ПДВ-а. То нема ниједна општина, ниједан град у Републици Српској", нагласила је Видовићева.
Министар финансија је рекла да је увјерена да ће пројекти чија реализација је у току промијенити живот грађана у Источној Херцеговини.
"Не само у Херцеговини, подићи ће и БДП Републике Српске. Овдје су заиста велики потенцијали, поготово у туризму. Овдје је оријентација на енергетику, пољопривреду и туризам. И пољопривреда овдје има велике шансе", рекла је Видовићева и подсјетила да је на овом подручју кренула велика акција изградње путева како би се поправила инфраструктура, а самим тим и привредни амбијент.
"Мислим да ће у идућој години значајан дио тих путева бити саниран што је значајно као подстицај за све привредне дјелатности", најавила је она.
