Logo

Видовић за АТВ: Реални захтјеви из Херцеговине

Извор:

АТВ

25.09.2025

18:57

Коментари:

0
Зора Видовић, министар финансија Републике Српске
Фото: АТВ

Захтјеви из Херцеговине су реални и нису мегаломански, рекла је у АТВ Специјалу Зора Видовић, министар финансија Републике Српске, током посјете јужном дијелу Српске.

"У Билећи, примјера ради, било је некад јако лоше стање, сада је то сасвим нешто друго, буџет је стабилан, исплаћује се све нормално. Имају проблема са водоводом, то ћемо ријешити. Предсједник Републике је некидан одобрио два милиона КМ за вртић. Нагодину издвајамо још два да се вртић заврши. Тако да они, заиста, имају амбициозне планове и мислим да општина Билећа има велику перспективу с обзиром да се на подручју општине ради енергетских пројеката у вриједности од 700 милиона КМ. То ће засигурно преобразити ту општину", рекла је Видовићева за АТВ.

Војин Митровић

Економија

Митровић за АТВ: Министарства морају да се пробуде, запослени да раде свој посао

Говорећи о Требињу, каже да је то посебан град, по њеном мишљењу наш најуспјешнији.

"Према свим анализама које смо ми радили у Министарству финансија Требиње је апсолутно најефикаснији град у Републици Српској. Није највећи, али врло ефикасно користи своје потенцијале и на прави начин. Имају јако много идеја које се овдје проводе, а нема их ни у једном другом граду", рекла је Видовићева и истакла да је чудно да нико други од начелника и градоначелника у Српској није прихватио неку од тих идеја.

"На примјер, они помажу дјецу која иду у сеоске школе. Значи, дају им неку стипендију, субвенцију, да би остали у селу, што је јако добро, поготово за нашу демографску структуру", додала је министар финансија.

Изразила је увјерење да ће Требиње остварити своје амбициозне планове.

"Они се не ослањају на буџет, имају своје приходе далеко веће него што је то од ПДВ-а. То нема ниједна општина, ниједан град у Републици Српској", нагласила је Видовићева.

Запаљен ауто Небојше Вукановића

Република Српска

Будимир за АТВ о паљењу Вукановићевих аута: Докле је стигла истрага?

Министар финансија је рекла да је увјерена да ће пројекти чија реализација је у току промијенити живот грађана у Источној Херцеговини.

"Не само у Херцеговини, подићи ће и БДП Републике Српске. Овдје су заиста велики потенцијали, поготово у туризму. Овдје је оријентација на енергетику, пољопривреду и туризам. И пољопривреда овдје има велике шансе", рекла је Видовићева и подсјетила да је на овом подручју кренула велика акција изградње путева како би се поправила инфраструктура, а самим тим и привредни амбијент.

"Мислим да ће у идућој години значајан дио тих путева бити саниран што је значајно као подстицај за све привредне дјелатности", најавила је она.

Подијели:

Тагови:

Зора Видовић

Hercegovina

Требиње

Билећа

projekti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Родољуб Драшковић

Градови и општине

Драшковић за АТВ открио: Требиње добија атракцију какву не познаје Европа

1 ч

0
Вјера кадионица црква свештеник

Србија

Француз из Стразбура се крстио на Косову и Метохији и добио име Немања

1 ч

0
Штета након несреће 120.000 евра: Аутомобил који је возио Дарко Лазић није у његовом власништву?

Сцена

Штета након несреће 120.000 евра: Аутомобил који је возио Дарко Лазић није у његовом власништву?

1 ч

0
Аутомобил волан ручна кочница

Ауто-мото

Шта урадити ако се ГПС поквари у току вожње?

1 ч

0

Више из рубрике

Војин Митровић - министар привреде и предузетништва Републике Српске

Економија

Митровић за АТВ: Министарства морају да се пробуде, запослени да раде свој посао

1 ч

0
Кафа поскупјела због америчких царина Бразилу

Економија

Кафа поскупјела због америчких царина Бразилу

3 ч

0
Скупо и за гледати: Килограм једног воћа у маркету у Српској кошта 64 КМ

Економија

Скупо и за гледати: Килограм једног воћа у маркету у Српској кошта 64 КМ

3 ч

0
Ово је прави разлог зашто Норвешка није у Европској унији!

Економија

Ово је прави разлог зашто Норвешка није у Европској унији!

11 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

16

Из Владе Српске најављене веће пензије и борачки додаци

19

14

Просидба пошла по злу: Хтио да запроси дјевојку, па једва остао жив

18

59

Пренос: Сједница Владе Републике Српске

18

57

Минић сутра са Мацутом у Бањалуци

18

57

Видовић за АТВ: Реални захтјеви из Херцеговине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner