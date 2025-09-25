Будимир за АТВ о паљењу Вукановићевих аута: Докле је стигла истрага?

Извор:
АТВ
25.09.2025
18:22
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је да је случај паљења аутомобила народног посланика Небојше Вукановића пред Окружним тужилаштвом.
"Информација коју сам добио, у току је вјештачење, предмет је пред Окружним тужилаштвом и чека се извјештај вјештака. Што се тиче првог случаја, полиција преузима све оперативне радње и очекујем и ту брзо резултате. Што се тиче поступања полиције ту нема никакве дискриминације", рекао је Будимир за АТВ и додао:
"Полиција ће предузети све што је у њеној надлежности и што законски може да предузме у расвјетљавању свих кривичних дјела према било коме".
