Будимир за АТВ о паљењу Вукановићевих аута: Докле је стигла истрага?

25.09.2025

18:22

Будимир за АТВ о паљењу Вукановићевих аута: Докле је стигла истрага?
Фото: Screenshot / YouTube

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је да је случај паљења аутомобила народног посланика Небојше Вукановића пред Окружним тужилаштвом.

"Информација коју сам добио, у току је вјештачење, предмет је пред Окружним тужилаштвом и чека се извјештај вјештака. Што се тиче првог случаја, полиција преузима све оперативне радње и очекујем и ту брзо резултате. Што се тиче поступања полиције ту нема никакве дискриминације", рекао је Будимир за АТВ и додао:

"Полиција ће предузети све што је у њеној надлежности и што законски може да предузме у расвјетљавању свих кривичних дјела према било коме".

Жељко Будимир

Небојша Вукановић

Требиње

пожар

Аутомобил

paljenje automobila

