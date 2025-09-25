Logo

Селак: Захтијевамо одговорност у раду правосудних институција

25.09.2025

16:51

Горан Селак у Требињу
Министар правде Републике Српске Горан Селак, у оквиру посјете Владе Републике Српске Херцеговини, одржао је састанке са руководиоцима правосудних институција у Палати правде у Требињу, те посјетио Казнено-поправни завод Требиње.

На састанку са предсједницима судова и тужилаштва истакнуто је да ће Министарство правде, у оквиру својих надлежности и буџетских могућности, наставити да пружа подршку у рјешавању кадровских и инфраструктурних потреба правосудних институција у Требињу и Фочи.

Током посјете Казнено-поправном заводу Требиње, руководство је упознало министра Селака да се у овој установи досљедно поштују међународне конвенције о правима затвореника и да је поступање у складу са законом.

Разговарано је и о плановима за изградњу новог ограђујућег зида и потпуној замјени система видео-надзора, што ће значајно допринијети подизању безбједносних стандарда.

„Циљ ових разговора и посјете јесте да се упознамо са тренутним стањем у установама, изазовима са којима се сусрећу и да заједнички утврдимо приоритете за њихово унапређење. Министарство правде захтијева пуну одговорност у раду свих правосудних институција у Републици Српској“, поручио је министар Селак након састанака у Требињу.

