Будимир посјетио ПС Невесиње: Наставак побољшавања услова рада полиције

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је Срни након посјете Полицијској станици Невесиње да је упознат о томе да је стање безбједности у овој општини задовољавајуће, те истакао да ће наставити да побољшавају услове рада полицијских службеника.
Будимир је навео да су га начелник Полицијске управе Требиње Синиша Лакета и командир Полицијске станице Невесиње Срђан Стајић информисали да на овом подручју нема посебних безбједносних изазова.
На састанку, којем је присуствовао и директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић, разговарано је и о набавкама и потребама Полицијске станице Невесиње.
Када је у питању опрема, Будимир каже да ће се на томе интензивно радити за све полицијске станице у Херцеговини.
Будимир је рекао да ће данас посјетити све полицијске станице у оквиру Полицијске управе Требиње.
Он је навео да је, према ранијим информацијама, стање безбједности на овом подручју добро, те додао да је задовољан радом Управе и да је његов задатак да види шта може да уради да им помогне да унаприједе свој рад.
Лакета је рекао да су обавијестили министра Будимира о протеклим активностима и плановима за наредни период.
Он је додао да је њихов задатак да одговоре свим безбједносним изазовима, да наставе борбу против трговине дрогом, али и других кривичних дјела.
Лакета је истакао да је у Невесињу у току успостављање видео-надзора, што је већ учињено у Требињу.
Подсјећамо, у Требињу ће данас бити одржана сједница Владе Републике Српске, а премијер Минић ће са министрима посјетити више херцеговачких општина.
