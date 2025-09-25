Logo

Минић за АТВ: Приоритет је путна инфраструктура

25.09.2025

Минић за АТВ: Приоритет је путна инфраструктура
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је Херцеговачку кућу у Требињу, те разговарао са грађанима на тржници.

Са Минићем су на градској тржници били и градоначелник Требиња Мирко Ћурић и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

''Данас ћемо обићи болницу која ће бити готова у децембру, планирамо да се она званично отвори 9. јануара сљедеће године", рекао је за АТВ премијер Минић те додао:

"Оно што је приоритет за Владу и што смо добили из захтјева наших градоначелника и начелника, првенствено је путна инфраструктура. Данас су министри сви на терену, па ћемо вечерас имати сједницу Владе, и једну радну вечеру са свим начелницима, градоначелницима и министрима".

Hercegovina

Емисије

АТВ Специјал: Херцеговина у фокусу

