Минић за АТВ: Приоритет је путна инфраструктура

Извор:
АТВ
25.09.2025
12:27
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је Херцеговачку кућу у Требињу, те разговарао са грађанима на тржници.
Са Минићем су на градској тржници били и градоначелник Требиња Мирко Ћурић и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
''Данас ћемо обићи болницу која ће бити готова у децембру, планирамо да се она званично отвори 9. јануара сљедеће године", рекао је за АТВ премијер Минић те додао:
"Оно што је приоритет за Владу и што смо добили из захтјева наших градоначелника и начелника, првенствено је путна инфраструктура. Данас су министри сви на терену, па ћемо вечерас имати сједницу Владе, и једну радну вечеру са свим начелницима, градоначелницима и министрима".
