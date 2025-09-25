Николина Шљивић напушта Клуб ДНС-НПС

Извор:
Провјерено.инфо
25.09.2025
10:02
Коментари:0
Николина Шљивић, посланик у НСРС, напушта клуб ДНС-НПС и од сада ће дјеловати као независни посланик
"Након 12 година политичког ангажмана напустила сам Демократски народни савез", рекла је она за портал Провјерено.
Шта је разлог изласка из досадашњег клуба, Николина Шљивић не открива јер, како каже, то није од јавног значаја.
Синоћ је о својој одлуци обавијестила предсједника Народне скупштине Ненада Стевандића и руководство клуба у којем је била.
Република Српска
19 ч3
Република Српска
15 ч1
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
11
08
11
06
10
56
10
50
10
47
Тренутно на програму