Logo

Тадић: Подржавају права Палестинаца, а прогоне демократски изабраног предсједника Српске

25.09.2025

09:14

Коментари:

0
Тадић: Подржавају права Палестинаца, а прогоне демократски изабраног предсједника Српске

Као принципијелно подржавају народна права Палестинаца и права Палестинске националне самоуправе, али истовремено прегласавају Хрвате на изборима за Хрвата члана Предсједништва, рекао је правник Огњен Тадић.

- И у Републици Српској противуставно прогоне демократски изабраног предсједника Републике - истакао је Тадић на Иксу.

Подијели:

Таг:

Огњен Тадић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

CIK BIH Centralna izborna komisija

Република Српска

Почињу пријаве за пријевремене изборе за предсједника Српске

2 ч

0
Sjednica Vlade Republike Srpske

Република Српска

У Требињу данас сједница Владе Српске

3 ч

0
Стевановић: Новоизабрана Влада Српске легална и то нико не може да оспори

Република Српска

Стевановић: Новоизабрана Влада Српске легална и то нико не може да оспори

12 ч

0
Будимир: Национални интерес се не може замијенити за неку помоћ из Брисела

Република Српска

Будимир: Национални интерес се не може замијенити за неку помоћ из Брисела

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Касумовићу шест година забрањено да буде градоначелник Зенице

11

06

Крај свим гласинама: Познато да ли Јокић остаје у Денверу

10

56

Ова 3 ''фатална“ одговора на разговору за посао могу вас коштати радног мјеста

10

50

Покретни билборди на улицама Њујорка: Да свијет види у колико тешкој ситуацији живе Срби на КиМ

10

47

Амиџић о буџету: Српски новац се не може трошити без сагласности Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner