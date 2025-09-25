Тадић: Подржавају права Палестинаца, а прогоне демократски изабраног предсједника Српске

25.09.2025
09:14
Као принципијелно подржавају народна права Палестинаца и права Палестинске националне самоуправе, али истовремено прегласавају Хрвате на изборима за Хрвата члана Предсједништва, рекао је правник Огњен Тадић.
Kao principijelno podržavaju narodna prava Palestinaca i prava Palestinske nacionalne samouprave, ali istovremeno preglasavaju Hrvate na izborima za Hrvata člana Predsjedništva BiH i u Republici Srpskoj protivustavno progone demokratski izabranog predsjednika Republike.— Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) September 25, 2025
- И у Републици Српској противуставно прогоне демократски изабраног предсједника Републике - истакао је Тадић на Иксу.
