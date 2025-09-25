У Требињу данас сједница Владе Српске

Извор:
АТВ
25.09.2025
07:38
У Требињу ће данас бити одржана сједница Владе Републике Српске. То је прва у низу сједница које ће бити одржаване у локалним заједницама.
На дневном реду, између осталог, су тачке о додјели подстицаја капиталним пројектима изградњи и опремању вртића у Билећи и изградњи Српско-руског храма у Бањалуци и консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за првих шест мјесеци.
Сједница је заказана за 19 часова.
Претходно ће министри обавити низ састанака у шест херцеговачких општина и обићи кључне установе, међу којима и нову болницу у Требињу.
