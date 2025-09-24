Будимир: Национални интерес се не може замијенити за неку помоћ из Брисела

24.09.2025
22:12
Коментари:0
Национални интерес се не може замијенити за неку помоћ из Брисела, а проблем је и што ће Срби, ко год буде на власти, представљати проблем у БиХ, рекао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Будимир је у Народној скупштини вечерас указао да је агенда Брисела и осталих да Срби добију статус националне мањине.
Србија
Вучић поручио из Њујорка: Осјећамо подршку Русије
- Волим европску цивилизацију, ђак сам те цивилизације али то није та Европа у којој треба да тражимо нешто. Тамо више ни племенитог ни свјетлости нема - истакао је Будимир.
Осврнуо се и на Словенију за коју је рекао да није добар примјер, да је разбила Југославију коју су Срби стварали.
- Сецесију коју су створили и развој који су постигли у бившој Југославији био је на уштрб српских простора и српских земаља. У овом тренутку у Словенији не постоји статус националне мањине за Србе који тамо раде - навео је Будимир.
Оцијенио је да европској комесарки Марти Кос и словеначкој предсједници и руководству нису проблем Милорад Додик и СНСД на власти већ што виде унитарну БиХ, а то је, каже, проблем и Хрватској и свим земљама, па и Бриселу.
- Проблем је што ће Срби, ко год да буде на власти, представљати проблем у БиХ. Може сутра и /Небојша/ Вукановић да буде предсједник исто ће гледати да Срби буду мајоризовани у БиХ, да имају статус националне мањине с којом може да се руководи како пожеле - појаснио је Будимир.
Хроника
Тужилаштво најавило завршетак истраге о погинулима током поплава у Јабланици: Позив за испитивање добио и власник каменолома
Нагласио је да се може говорити да би нека друга власт могла боље, али, како је навео, не би, не по питању односа њих према нама.
Будимир је указао је да постоји неолиберални Запад који је наметнуо одређене врихедности које нестају.
- Слава Богу па нестају - додао је министар.
Једино упориште тих вриједности су Брисел, Берлин, можда и Париз и према њима се, сматра, не може удворити.
- Нема онога ко може бити одговарајући ако не буде слушао њихов неколонијални приступ према овој држави и ту нема разлике - рекао је Будимир.
Земље са којима треба тражити сарадњу су Кина, Руска Федерација и друге земље, а у ЕУ патриотски блок који брани Европу нација, не Европу ЕУ у којој више нема слободног мишљења.
Свијет
Најбољи свјетски архитекта међу жртвама пада авиона у Бразилу
- Не можемо за национални интерес да замијенимо неку помоћ из Брисела. Сад вам је та помоћ шест милијарди за оно што они зову западни Балкан, а у БиХ би стигло 300 милиона. Ви морате да се вриједносно промијените да бисте то прихватили, није то добар пут - рекао је Будимир.
Према његовим ријечима, овај свијет престаје да буде униполарна фаза америчке паксАмерикане.
- Тога више нема. Ми томе морамо да се прилагодимо. То је начин нашег опстанка - додао је министар.
Занимљивости
Патријарх Павле никада није бацао мрвице хљеба: Када је открио разлог, многи су се постидјели
Међузависност у овоме свијету, каже, толико је велика и уколико те промјене не будемо видјели и нашли пријатеља нећемо моћи овдје преживјети.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
45
22
44
22
37
22
29
22
26
Тренутно на програму