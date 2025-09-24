Logo

Изабран нови потпредсједник НСРС

24.09.2025

20:38

Коментари:

0
Изабран нови потпредсједник НСРС
Фото: ATV

Посланик СНСД-а Нина Букејловић изабрана је за потпредсједника Народне скупштине из реда бошњачког народа након што је са те позиције смијењен Мирсад Дуратовић из СДП-а.

Букејловић је изабрана у 11. сазив НСРС као представница бошњачког народа, а Пословник Скупштине предвиђа да један од потпредсједника припада другом конститутивном народу у односу на предсједника НСРС.

Vukan Rankic

Република Српска

Цицвара и главуша посвађале Вукановића и Ранкића: "Каква пита, шта причаш.."

Пред гласање, предсједник НСРС Ненад Стевандић обратио се Мирсаду Дуратовићу, захвалио му се на сарадњи и нагласио да ова смјена нема везе са њим лично, него са СДП-ом.

Подијели:

Тагови:

NSRS

potpredsjednik

Nina Bukejlović

Mirsad Duratović

Ненад Стевандић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

НСРС усвојила закључке: Иде се на изборе?

Република Српска

НСРС усвојила закључке: Иде се на изборе?

3 ч

4
"Вукановић тражио паузу у НСРС да се јави у програм БХТ"

Република Српска

"Вукановић тражио паузу у НСРС да се јави у програм БХТ"

5 ч

3
СДС неће гласати за закључке, не зна се хоће ли на изборе

Република Српска

СДС неће гласати за закључке, не зна се хоће ли на изборе

7 ч

6
Мазалица: Три кључна принципа - народна воља, безбједност и Српска

Република Српска

Мазалица: Три кључна принципа - народна воља, безбједност и Српска

7 ч

2

Више из рубрике

Минић за АТВ: "Ово није моменат гдје треба да имамо политичко препуцавање"

Република Српска

Минић за АТВ: "Ово није моменат гдје треба да имамо политичко препуцавање"

3 ч

0
Селак: Министарство правде ће прилагодити законе према одлуци Уставног суда Српске

Република Српска

Селак: Министарство правде ће прилагодити законе према одлуци Уставног суда Српске

3 ч

1
Цицвара и главуша посвађале Вукановића и Ранкића: "Каква пита, шта причаш.."

Република Српска

Цицвара и главуша посвађале Вукановића и Ранкића: "Каква пита, шта причаш.."

3 ч

3
Афричка куга свиња: Како заштити домаће свињогојство

Република Српска

Афричка куга свиња: Како заштити домаће свињогојство

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

45

Ђоковић се емотивном поруком опростио од Пилића

22

44

Драма на дубровачком аеродрому: Авион хитно евакуисан

22

37

Стевановић: Новоизабрана Влада Српске легална и то нико не може да оспори

22

29

Сијарто: Мађарска неће прекинути са увозом руске нафте

22

26

Возач из БиХ у Аустрији се ''закуцао'' у аутомобил: Тешко повријеђено двоје пензионера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner