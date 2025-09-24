Изабран нови потпредсједник НСРС

24.09.2025
20:38
Коментари:0
Посланик СНСД-а Нина Букејловић изабрана је за потпредсједника Народне скупштине из реда бошњачког народа након што је са те позиције смијењен Мирсад Дуратовић из СДП-а.
Букејловић је изабрана у 11. сазив НСРС као представница бошњачког народа, а Пословник Скупштине предвиђа да један од потпредсједника припада другом конститутивном народу у односу на предсједника НСРС.
Република Српска
Цицвара и главуша посвађале Вукановића и Ранкића: "Каква пита, шта причаш.."
Пред гласање, предсједник НСРС Ненад Стевандић обратио се Мирсаду Дуратовићу, захвалио му се на сарадњи и нагласио да ова смјена нема везе са њим лично, него са СДП-ом.
Република Српска
3 ч4
Република Српска
5 ч3
Република Српска
7 ч6
Република Српска
7 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
45
22
44
22
37
22
29
22
26
Тренутно на програму