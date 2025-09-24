Минић за АТВ: "Ово није моменат гдје треба да имамо политичко препуцавање"

Извор:
Ово није моменат гдје треба да имамо политичко препуцавања него политичку озбиљност рекао је за АТВ премијер Републике Српске Саво Минић.
"Имамо јасан став када је у питању опозиција. Ради се о чињеници да желимо бити додатно одговорни да нам се не би десио сценарио да у колико буду излазиле на изборе политичке партије у Републици Српској, били у ситуацији да имамо предсједника који ће бити изабран са 1000 или 2000 гласова и да дођемо у могућност да он дође у Народну скупштину и да је распусти", рекао је премијер Републике Српске Саво Минић.
Минић поручује да ово није промјена става већ политичка озбиљност
"Уколико нећемо направити јединство, да не идемо на изборе, оставља се могућност политичким партијама да донесу своје одлуке што значи да се морају ставити ван снаге неки закључци који су били прије тога", поручује премијер Српске.
Додаје да СНСД као најодговорнија и највећа политичка партија у Републици Српској мора направити још један одбрамбени механизам, при чему је најбитније да народ у Републици Српској схвати да је ово један од маневара да се заштите институције Републике Српске.
Република Српска
НСРС усвојила закључке: Иде се на изборе?
"Све ово што смо данас чули је производ неке приче шта би било кад би било. Ја сам покушао да направим нормалан наратив без било каквог личног вријеђања", рекао је Минић. .
Премијер наглашава да је ово један од најважнијих тренутака за Републику Српску.
"Ово је можда завршна фаза кад је у питању напад Међународне заједнице и нелегалног високог представника, Суда и Тужилаштва БиХ. Зато морамо имати правовремену реакцију и да то уопште није промјена неког става, баш супротно", рекао је премијер Српске.
На питање шта очекује од опозиције Минић одговара:
"Ја сам неколико пута питао хоће ли се изјаснити да ли иду ли на изборе или не. Ово није моменат гдје треба да имамо политичко препуцавање, него моменат гдје треба да имамо политичку озбиљност. Очекујем да ће напустити сједницу и да неће гласати што их оставља у варијанти која је политички некоректна".
На питање који је ток дјеловања ако се усвоје закључци Минић поручује:
"Онда морамо пратити ко ће све преузети документацију како би могао ићи на изборе. Важно је да грађани знају да они којима су дали глас, ће дати све од себе да сачувају институције Републике Српске."
