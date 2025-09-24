Logo

Тешка несрећа у БиХ: Саобраћај потпуно обустављен, трудница теже повријеђена

24.09.2025

19:49

Фото: Viber/Crna Hronika

Данас је у послијеподневним сатима на магистралном путу М-5 на превоју Комар, општина Травник дошло до тешке несреће у којој су учествовала два моторна возила.

У несрећи су учествовали кампер француских регистарских ознака и теретно моторно возило. У несрећи су повријеђене три особе од којих једна теже.

Како јавља локални портал Травнички, тешко повријеђена је трудница која се у тренутку несреће налазила у кампер возилу.

У току је увиђај, а саобраћај на овој дионици је у потпуности обустављен, те су се створиле велике гужве.

(Црна Хроника)

