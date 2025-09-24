Одређеној притвор мајци осумњиченој за смрт бебе

24.09.2025
18:22
Коментари:0
Суд у Сремској Митровици одредио је притвор до 30 дана за М. С. (20) из Лаћарка, која се терети за кривична дјела насиље у породици и тешко дјело против опште сигурности, у вези са дјелом изазивање опште опасности.
Подсјетимо, беба је крајем августа пала низ степенице куће у Лаћарку, након чега је била у болници, гдје је 11. септембра преминула.
Притвор је предложен да осумњичена не би утицала на свједоке и због узнемирења јавности, речено је за Танјуг у том тужилаштву.
Она је претходно на саслушању у тужилаштву изнијела одбрану. Сумња се да је она извршила кривична дјела: тешка дјела против опште сигурности и насиље у породици на штету свог једногодишњег дјетета.
Према незваничним информацијама, мајка је тврдила да је у тренутку несреће била на послу, док су остали чланови породице давали различите исказе о томе ко је био са дјететом.
Центар за социјални рад је обавијештен о случају због ранијих пријава о занемаривању а полиција се одлучила да лиши слободе Миру С. након што су презентовани подаци који указују на то да је дјевојчица и раније била примана у болницу због повреда, што је изазвало сумње на могуће занемаривање и насиље у породици.
Извор Блица каже да полиција ни тужилаштво у Сремској Митровици нису могли да поступају против мајке све док не добију извјештај са обдукције несрећног дјетета.
– Обдукциони налаз само је потврдио сумње надлежних јер је у извјештају наведено да је беба од раније имала повреде међу којима су прелом руке и повреде главе. Те чињенице и раније су изазивале сумње на занемаривање дјетета код надлежних из Центра за социјални рад али није било могуће то доказати у датом тренутку – рекао је раније саговорник.
