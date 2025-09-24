Logo

Одређеној притвор мајци осумњиченој за смрт бебе

24.09.2025

18:22

Коментари:

0
Одређеној притвор мајци осумњиченој за смрт бебе
Фото: Друштвене мреже

Суд у Сремској Митровици одредио је притвор до 30 дана за М. С. (20) из Лаћарка, која се терети за кривична дјела насиље у породици и тешко дјело против опште сигурности, у вези са дјелом изазивање опште опасности.

Подсјетимо, беба је крајем августа пала низ степенице куће у Лаћарку, након чега је била у болници, гдје је 11. септембра преминула.

Сања Вулић

Република Српска

Вулић: Ћудићева да се побрине за непостојећи резултат "тројке"

Притвор је предложен да осумњичена не би утицала на свједоке и због узнемирења јавности, речено је за Танјуг у том тужилаштву.

Она је претходно на саслушању у тужилаштву изнијела одбрану. Сумња се да је она извршила кривична дјела: тешка дјела против опште сигурности и насиље у породици на штету свог једногодишњег дјетета.

Мајка је занемаривала

Према незваничним информацијама, мајка је тврдила да је у тренутку несреће била на послу, док су остали чланови породице давали различите исказе о томе ко је био са дјететом.

pronadji me amber alert

БиХ

ФБиХ и Брчко дистрикт добијају Амбер Алерт

Центар за социјални рад је обавијештен о случају због ранијих пријава о занемаривању а полиција се одлучила да лиши слободе Миру С. након што су презентовани подаци који указују на то да је дјевојчица и раније била примана у болницу због повреда, што је изазвало сумње на могуће занемаривање и насиље у породици.

Обдукциони налаз кључан за истрагу

Извор Блица каже да полиција ни тужилаштво у Сремској Митровици нису могли да поступају против мајке све док не добију извјештај са обдукције несрећног дјетета.

Полиција ФБиХ

Хроника

Ухапшен бивши посланик, супруга га пријавила за насиље

– Обдукциони налаз само је потврдио сумње надлежних јер је у извјештају наведено да је беба од раније имала повреде међу којима су прелом руке и повреде главе. Те чињенице и раније су изазивале сумње на занемаривање дјетета код надлежних из Центра за социјални рад али није било могуће то доказати у датом тренутку – рекао је раније саговорник.

Подијели:

Таг:

Притвор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вирус под микроскопом

Наука и технологија

Први пут успјешно третирана једна од најокрутнијих болести: Пацијенти су наставили ходати упркос очекивању да неће

2 ч

0
''Дани Српске у Србији'' сутра у четири града

Србија

''Дани Српске у Србији'' сутра у четири града

2 ч

0
Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

Савјети

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

2 ч

0
Поновни сусрет браће загрљај

Породица

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

2 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Ухапшен бивши посланик, супруга га пријавила за насиље

2 ч

0
Тешка несрећа у БиХ: Аутомобил слетио са пута, повријеђено 7 особа

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Аутомобил слетио са пута, повријеђено 7 особа

3 ч

0
Детаљи двоструког убиства на Цетињу

Хроника

Детаљи двоструког убиства на Цетињу

3 ч

0
Пронађена тијела на путу Цетиње - Будва: Сумња се на двоструко убиство

Хроника

Пронађена тијела на путу Цетиње - Будва: Сумња се на двоструко убиство

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

24

Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија

20

24

Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

20

21

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

20

17

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

20

15

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner