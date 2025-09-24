Logo

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

24.09.2025

Током недавне епизоде британског телевизијског шоуа Long Lost Family, Ли Шарп (56), власник продавнице винтаге одјеће у граду Еастбоурне на југоистоку Енглеске, покушао је да пронађе своју биолошку мајку. Умјесто тога, дочекало га је дирљиво изненађење – поновно је сретао свог старијег брата, Стефана Сандисона.

Трагично дјетињство

Шарп је од својих усвојитеља одрастајући чуо да га је као бебу оставила млада Иркиња у стамбеној згради у Лондону. Истраживачи шоуа пронашли су његову матичну књигу рођених мајке, у којој је наведено да је она удата и да још увијек живи у главном граду Велике Британије.

Шарп је отишао у стан у западном Лондону, гдје је провео прве дане свог живота.

"Потпуно сам запањен. Сада знам гдје сам живио. Надам се да је моја биолошка мајка жива. Било каква информација о браћи и сестрама, било какви одговори, било шта би било сјајно“, рекао је Схарп када је видио свој први дом.

Неочекивано откриће

Иако истраживачки тим није успио да пронађе Шарпову биолошку мајку, открили су његовог старијег брата, Стефана Сандисона, који живи у Инвернессу, Шкотска.

Након што је водитељ Ники Кампбел питао Сандисона, који је одрастао код својих очевих родитеља, да ли зна за млађег брата, он је рекао да не зна, али да дијелови приче из његовог дјетињства могу објаснити ситуацију.

Присјећајући се приче коју му је бака причала као дјетету, Сандисон је рекао:

"Мој тата се вратио с посла и затекао ме како плачем у креветићу с малом поруком од моје мајке на којој је писало: или он или ја, и одлучено је да се обрате мојим бакама и декама да виде да ли би се они о мени бринули.“

Сандисон је објаснио да је његов отац преминуо прије више од 30 година и да није био у контакту с мајком од тада. Додао је да је познавао оба родитеља, али су они били углавном у позадини његовог живота.

Дирљив тренутак поновног сусрета

Прије него што су се браћа коначно срела, Шарп је о открићу да има брата рекао:

"Мислио сам да сам пао са неба. Мислио сам да нема никога ко је попут мене на свијету... а очигледно постоји.“

London

porodica

