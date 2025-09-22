Најљепша грчка имена за дјевојчице: Имају посебно значење

22.09.2025
Бирање имена за бебу је јако лијепо и интимно искуство, а понекад је за родитеље и мало исцрпљујуће, нарочито ако не знају у ком смјеру да "траже" име.
Ми вам доносимо списак од неколико прелијепих грчких имена за дјевојчице, а међу њима ћете наћи и нека кратка и модерна, али и она дужа и класична, па могу да вам послуже као инспирација.
Теа – ово модерно, кратко име значи "божанство" или "богиња", а даје се дјевојчицама са жељом да буду моћне и отмјене.
Леда – ово име има поријекло у грчкој митологији, а у преводу значи "жена".
Гаја – модерно кратко име са значењем "Земља"
Кира – значи " или "вођа", а у питању је име које одише снагом и има модеран призвук.
Ирис – постоји више теорија о значењу и поријеклу овог модерног имена. Неки сматрају да је настало је у Старој Грчкој од митолошке богиње Ириде или од "божје гласнице" Ирис чији је симбол дуга.
Зои – још једно модерно име са моћним значењем – "живот", "пуна живота и радости".
Софи(ј)а – једно од најпопуларнијих имена на свијету, а значи "мудрост" и потпуно је безвременско, тј. увијек је у моди.
Дари(ј)а – дивно име које значи "она која посједује доброту".
Маја – ово име прилично је заступљено и у Србији, а Маја је иначе богиња прољећа, те се често даје дјевојчицама рођеним на прољеће.
Реа – кратко, модерно име у значењу "која тече", али означава и мајку богова.
Атина – није чудо што се грчка престоница зове баш тако, Атина је важна личност у грчкој митологији, богиња мудрости.
Хелена – има значење "сјајна", "блистава" и даје се дјевојчицама управо са жељом да и оне буду такве.
Хера – модерно име које значи "заштитница". Хера је била Зевсова супруга, заштитница брака и удатих жена.
Александра – класично име које своју популарност не губи ни у Србији, а има значење "заштитница људи".
Ирена, Ирина – класично, једноставно и лијепо име које значи "мир, спокој".
(Yu mama)
