Најљепша грчка имена за дјевојчице: Имају посебно значење

22.09.2025

20:53

Најљепша грчка имена за дјевојчице: Имају посебно значење
Фото: Pixabay

Бирање имена за бебу је јако лијепо и интимно искуство, а понекад је за родитеље и мало исцрпљујуће, нарочито ако не знају у ком смјеру да "траже" име.

Ми вам доносимо списак од неколико прелијепих грчких имена за дјевојчице, а међу њима ћете наћи и нека кратка и модерна, али и она дужа и класична, па могу да вам послуже као инспирација.

Теа – ово модерно, кратко име значи "божанство" или "богиња", а даје се дјевојчицама са жељом да буду моћне и отмјене.

Леда – ово име има поријекло у грчкој митологији, а у преводу значи "жена".

Гаја – модерно кратко име са значењем "Земља"

Кира – значи " или "вођа", а у питању је име које одише снагом и има модеран призвук.

Ирис – постоји више теорија о значењу и поријеклу овог модерног имена. Неки сматрају да је настало је у Старој Грчкој од митолошке богиње Ириде или од "божје гласнице" Ирис чији је симбол дуга.

Зои – још једно модерно име са моћним значењем – "живот", "пуна живота и радости".

Софи(ј)а – једно од најпопуларнијих имена на свијету, а значи "мудрост" и потпуно је безвременско, тј. увијек је у моди.

Дари(ј)а – дивно име које значи "она која посједује доброту".

Маја – ово име прилично је заступљено и у Србији, а Маја је иначе богиња прољећа, те се често даје дјевојчицама рођеним на прољеће.

Реа – кратко, модерно име у значењу "која тече", али означава и мајку богова.

Атина – није чудо што се грчка престоница зове баш тако, Атина је важна личност у грчкој митологији, богиња мудрости.

Хелена – има значење "сјајна", "блистава" и даје се дјевојчицама управо са жељом да и оне буду такве.

Хера – модерно име које значи "заштитница". Хера је била Зевсова супруга, заштитница брака и удатих жена.

Александра – класично име које своју популарност не губи ни у Србији, а има значење "заштитница људи".

Ирена, Ирина – класично, једноставно и лијепо име које значи "мир, спокој".

(Yu mama)

Дјевојчица

