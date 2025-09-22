Хорор! Бивши фудбалер Арсенала завршио у коми

Извор:
Телеграф
22.09.2025
20:50
Бивши млади фудбалер Арсенала, Били Вигар, налази се у тешком стању након тешке повреде главе током утакмице нижег ранга у Енглеској.
Вигар (21) је у индуцираној коми у болници, гдје љекари пружају интензивну његу и све расположиве третмане како би му стабилизовали стање.
Вигар је своју каријеру градио кроз омладинску селекцију Арсенала до 21 године, а прошле године је прешао у Хастингс Јунајтед, пре него што је овог љета потписао за Чичестер Сити.
Инцидент се догодио током утакмице против Вингејта & Финчлија, када је млади нападач покушао да спаси лопту од изласка са терена.
При том је изгубио контролу на мокрој трави и сударио се челом о бетонски зид, што је изазвало тренутну прекид игре и хитну интервенцију љекара.
Клуб је након инцидента објавио саопштење:
"Билиј је задобио озбиљну повреду мозга и тренутно је у индуцираној коми на интензивној нези, гдје прима најбољу могућу медицинску помоћ. Превише је рано говорити о исходу, а чак и ако све прође како треба, пред њим је дуг пут опоравка. С љубављу, цијела ЦЦФЦ породица, Били", стоји у саопштењу.
