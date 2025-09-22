Logo

Мијења се правило извођења пенала, бивши судац: "Ево вам, полуд‌јећете"

Извор:

Аваз

22.09.2025

13:42

Коментари:

0
Мијења се правило извођења пенала, бивши судац: "Ево вам, полуд‌јећете"

Познати судијски аналитичар Едуардо Гонзалез, који је судио у шпанској Ла Лиги од 1995. до 2012. године, у емисији Карусел Депортиво најавио је могућност промјене фудбалског правила које би из темеља могло промијенити извођење једанаестераца, пише Марца.

Правило о једанаестерцу

"Најава онога што се може догодити сљедеће године, полуд‌јећете... Једно од фудбалских правила које се може промијенити, оно о једанаестерцу. Једном кад је голман одбрани, нема одбијене лопте. Ето вам", рекао је 58-годишњи бивши међународни судац, објаснивши у неколико ријечи о чему се ради.

Појаснио је како би то изгледало у пракси: "Ако голман одбрани, игра се зауставља и слиједи гол-аут." Бивши судија је нагласио како је ова идеја потекла од Пјерлуђија Колине, члана УЕФА-иног Одбора судаца.

Зашто се предлаже укидање одбијене лопте?

Ова идеја није нова. Још у јулу ове године британски таблоид Сан извијестио је како се разматра измјена правилника према којој би одбијена лопта код једанаестераца могла постати прошлост. Ново правило, ако буде усвојено, могло би ступити на снагу већ за Свјетско првенство 2026. године.

Ламин Јамал

Фудбал

Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Приједлог предвиђа да се након промашеног или одбрањеног једанаестерца игра настави гол-аутом за противничку екипе, без могућности да нападачи искористе евентуалну одбијену лопту.

Ова мјера, која још чека одобрење Међународног одбора ФИФА-е (ИФАБ), има све већу подршку. Сматра се да једанаестерац екипи која напада ионако даје огромну предност, а могућност одбијене лопте представља неправедну другу прилику. Додатни аргумент је и чињеница да су голмани већ ограничени правилом да барем једним стопалом морају остати на гол-линији.

Такође, укидањем одбијене лопте елиминисале би се и честе контроверзе око прераног уласка играча у казнени простор, јер би свака акција након ударца постала неважна.

Подијели:

Тагови:

fudbal

судија

penal

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Барбарез објавио списак за Кипар и Малту, на листи три повратника

Фудбал

Барбарез објавио списак за Кипар и Малту, на листи три повратника

3 ч

0
Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Фудбал

Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

5 ч

0
Златна лопта: Јамал или Дембеле, у трци 30 кандидата

Фудбал

Златна лопта: Јамал или Дембеле, у трци 30 кандидата

8 ч

0
Гвардиола: "Старим, пријатељи моји"

Фудбал

Гвардиола: "Старим, пријатељи моји"

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

17

10

Никада не толеришите ове ствари у вези: Могу вас ''уништити''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner