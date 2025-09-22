Извор:
Аваз
22.09.2025
13:42
Коментари:0
Познати судијски аналитичар Едуардо Гонзалез, који је судио у шпанској Ла Лиги од 1995. до 2012. године, у емисији Карусел Депортиво најавио је могућност промјене фудбалског правила које би из темеља могло промијенити извођење једанаестераца, пише Марца.
"Најава онога што се може догодити сљедеће године, полудјећете... Једно од фудбалских правила које се може промијенити, оно о једанаестерцу. Једном кад је голман одбрани, нема одбијене лопте. Ето вам", рекао је 58-годишњи бивши међународни судац, објаснивши у неколико ријечи о чему се ради.
Појаснио је како би то изгледало у пракси: "Ако голман одбрани, игра се зауставља и слиједи гол-аут." Бивши судија је нагласио како је ова идеја потекла од Пјерлуђија Колине, члана УЕФА-иног Одбора судаца.
Ова идеја није нова. Још у јулу ове године британски таблоид Сан извијестио је како се разматра измјена правилника према којој би одбијена лопта код једанаестераца могла постати прошлост. Ново правило, ако буде усвојено, могло би ступити на снагу већ за Свјетско првенство 2026. године.
Фудбал
Приједлог предвиђа да се након промашеног или одбрањеног једанаестерца игра настави гол-аутом за противничку екипе, без могућности да нападачи искористе евентуалну одбијену лопту.
Ова мјера, која још чека одобрење Међународног одбора ФИФА-е (ИФАБ), има све већу подршку. Сматра се да једанаестерац екипи која напада ионако даје огромну предност, а могућност одбијене лопте представља неправедну другу прилику. Додатни аргумент је и чињеница да су голмани већ ограничени правилом да барем једним стопалом морају остати на гол-линији.
Такође, укидањем одбијене лопте елиминисале би се и честе контроверзе око прераног уласка играча у казнени простор, јер би свака акција након ударца постала неважна.
