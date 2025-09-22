Барбарез објавио списак за Кипар и Малту, на листи три повратника

22.09.2025
13:32
"А" репрезентација Босне и Херцеговине у октобру ће одиграти квалификациони меч за Свјетско првенство против Кипра, те пријатељску утакмицу са Малтом.
"Змајеви" ће 9. октобра гостовати селекцији Кипра у Ларнаци, док ће три дана касније, 12. октобра, играти против Малте у Та' Qali.
Селектор Сергеј Барбарез позвао је 25 фудбалера и упутио још три претпозива за ову репрезентативну акцију.
Говорећи о списку, Барбарез је поручио:
"Са великим оптимизмом дочекујемо ово окупљање и вјерујем да ћемо наставити наш пут на начин на који сви прижељкујемо – борбено, заједнички и са јасним циљем пред собом. Желимо да кроз ове двије утакмице покажемо напредак и прави тимски дух. Бодови са Кипра би нам много значили за наставак квалификација, али нећемо занемарити ни меч са Малтом који нам је битан у припреми екипе за будуће изазове. У репрезентацију се враћају три играча – Денис Хаџикадунић, Харис Табаковић и Лука Менало. Сигуран сам да ћемо сви дати свој максимум и да ћемо заједно направити нове кораке ка остварењу наших циљева", казао је Барбарез.
Прес конференција селектора Барбареза заказана је за понедјељак, 6. октобра, у 11 сати у просторијама НС/ФС БиХ у Сарајеву.
