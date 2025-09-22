Златна лопта: Јамал или Дембеле, у трци 30 кандидата

22.09.2025
Пажња у свијету фудбала у понедјељак биће усмјерена ка Паризу, гдје ће у легендарном позоришту "Шатле" бити одржана 69. свечана церемонија додјеле Златне лопте - најпрестижније индивидуалне награде у овом спорту.
Часопис France Football ће традиционално објавити име најбољег фудбалера свијета за сезону 2024/2025, на основу гласова новинара из 100 најбоље рангираних земаља по Фифиној ранг-листи.
Гласање се врши према три кључна критеријума: индивидуални учинак, тимски резултати и фер-плеј.
У конкуренцији за златни трофеј налази се 30 врхунских играча, међу којима се посебно издвајају француски репрезентативац Усман Дембеле и шпанско чудо од дјетета Ламин Јамал.
Дембеле, који је имао бриљантну сезону са Пари Сен Жерменом, освојио је чак три трофеја - Лигу шампиона, француско првенство и Куп Француске, уз импресиван учинак од 33 гола и 13 асистенција на 49 мечева.
Млади Јамал из Барселоне, такође се налази у ужем кругу фаворита, након што је блистао током цијеле сезоне, уписавши 18 голова и 21 асистенцију у 55 наступа, и освојио Ла Лигу и Куп краља.
Уз главну награду за најбољег фудбалера, биће додијељене и друге престижне награде:
- Трофеј "Копа" - најбољем играчу млађем од 21 године, њега бирају бивши добитници Златне лопт
- Трофеј "Лав Јашин" - најбољем голману на свету
- Трофеј за најбољег тренера године
- Трофеј за најбољи клуб године
- Ballon d’Or Féminin - за најбољу фудбалерку свијета
Подсећамо, од 2022. године гласови се заснивају на учинку током једне фудбалске сезоне, а не календарске године, како је било раније.
Прошлогодишњи добитник био је шпански интернационалац Родри, док је рекордер по броју освојених Златних лопти и даље Лионел Меси, са осам трофеја.
Осим Дембелеа и Јамала, међу 30 номинованих фудбалера треба истаћи још Дезиреа Дуеа (ПСЖ), Мбапеа (Реал Мадрид), али и нападача Арсенала Виктора Ђокереша који је имао сјајну претходну сезону у дресу Спортинга из Лисабона.
Треба истаћи да се на листи налази чак девет фудбалера Пари Сен Жермена и то: Усман Дембеле, Витиња, Ђанлуиђи Донарума, Нуно Мендес, Дезире Дуе, Хвича Кварацкелија, Ашраф Хакими, Жоао Невеш и Фабијан Руиз.
Осим њих ту су још: Ерлинг Холанд (Манчестер сити), Флоријан Вирц (Леверкузен/Ливерпул), Кол Палмер (Челси), Вирџил ван Дајк (Ливерпул), Алексис Мекалистер (Ливерпул), Мохамед Салах (Ливерпул), Дензел Дамфрис (Интер), Лаутаро Мартинез (Интер), Скот Мектомини (Наполи), Мишел Олис (Бајерн), Хари Кејн (Бајерн), Серу Гираси (Борусија Дортмунд) и Деклан Рајс (Арсенал), Рафиња, Педри и Роберт Левандовски (Барселона), Џуд Белингем и Винисијус (Реал Мадрид).
Златна лопта додјељује се од 1956. године, када је новинар "Франс фудбала" Габријел Ано замолио своје колеге да гласају за најбољег фудбалера године.
Превасходно је било могуће гласати само за европске играче који наступају у Европи, што је промијењено тек 1995. године.
Први добитник био је енглески репрезентативац Стенли Метјуз, док је рекордер Лионел Меси.
На другом мјесту Кристијано Роналдо са пет признања, али и 18 номинација, што је највише у историји.
Што се српских фудбалера тиче, најближе освајању је дошао садашњи предсједник Фудбалског савеза Србије Драган Џајић, који је 1968. године завршио као трећи иза Бобија Чарлтона и Џорџа Беста.
