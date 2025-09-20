Logo

Звезди три бода, Партизану лекција – црвено-бијели преузели прво мјесто на табели

20.09.2025

21:18

Коментари:

0
Звезди три бода, Партизану лекција – црвено-бијели преузели прво мјесто на табели
Фото: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Фудбалери Црвене звезде побиједили су Партизан на гостовању резултатом 2:1 у 177. "вјечитом дербију".

Црвено-бијели су показали да су тренутно, ако ништа, много искуснији тим, који је искористио своје шансе и одбранио их у завршници, када је био присиљен да се повуче.

Партизан је са друге стране одиграо јако зрео меч, током ког је имао своје прилике, али му је недостајало нешто више смирености како би освојио макар бод.

По пети пут у низу у домаћем шампионату, а шести укупно, црвено-бијели су надиграли ривале са Топчидерског брда и тако још једном потврдили, у овом тренутку, доминацију у српском фудбалу.

Екипа Срђана Благојевића је са бодом предности ушла у овај меч и великим очекивањима, која су утолико увећана када су трибине стадиона у Хумској још један пут ове сезоне биле испуњене.

Са првим судијским звиждуком уследио је повратак у реалност. Звезда је од старта била доминантније, док је Партизан стрпљиво чекао своју прилику.

Током великог дијела меча се чинило као да је Демба Сек једини изашао на терен да парира противнику, али често Сенегалац није успијевао сам да изађе на крај са њим.

Ствар се усложила за домаћи тим када је Тими Макс Елшник довео Звезду у предност у 27. минуту. Словенац није био на дужности извођача корнера, али је и поред тога опет био најопаснији послије прекида.

На томе може да захвали Рогановићу који је заборавио Иванића на другој страни, после чијег покушаја је лопта стигла до везисте Звезде, а овај је лако спровео у мрежу.

Само неколико минута прије тога Рогановић је један од тројице играча Партизана који је имао прилику да доведе тај тим у предност. У свега минут размака, а два одвојена напада, поред њега су промашивали Милошевић и Сек. Тј. Матеус је био бољи од њих у тим ситуацијама.

На полувријеме се отишло са минималном предношћу тима Владана Милојевића, који је упркос вођству одлучио да Наира Тикнизјана замени на паузи како је овај имао великих проблема у чувању Сека.

Друго полувријеме почело је офанзивом Партизана, али нису домаћи играчи успијевали да стигну до стоодстотне шансе.

Предност Звезде дуплирао је резервиста Немања Радоњић голом у 60. минуту, послао је лопту у мрежу само 38 секунди пошто је ушао у игру.

Није се Партизан предавао и успио је да смањи на 2:1 голом Јована Милошевића у 74. минуту. Рогановић се тек донекле искупио за грешку код првог гола. Питање је да ли је шутирао или додао, али је најважније да је лопта дошла послије тога до његовог центарфора који ју је смјестио у мрежу.

Резервиста Звезде Бруно Дуарте имао је велику шансу у 85. минуту, али је његов ударац на гол линији зауставио резервиста домаћих Јанис Карабељов.

У посљедњем минуту надокнаде Звезда је имала још једну шансу за трећи гол, али је ударац Мирка Иванића до стативе скренуо голман Партизана Марко Милошевић.

У наредном колу Звезда дочекује крагујевачки Раднички, али ће прије тога у среду бити домаћин Селтику у првом колу Лиге Европе. Партизан сљедећег викенда гостује ОФК Београду.

Подијели:

Тагови:

ФК Партизан

ФК Црвена звезда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бакљада прекинула вјечити дерби

Фудбал

Бакљада прекинула вјечити дерби

3 ч

0
Финалисткиња "Звезда Гранда" показала труднички стомак: Пјевачица се удала тајно

Сцена

Финалисткиња "Звезда Гранда" показала труднички стомак: Пјевачица се удала тајно

6 ч

0
Камп ФК Црвена звезда стиже у Градишку

Фудбал

Камп ФК Црвена звезда стиже у Градишку

3 д

0
Судбина се сурово поиграла: Дејан Миловановић умро на исти начин као и његов отац

Фудбал

Судбина се сурово поиграла: Дејан Миловановић умро на исти начин као и његов отац

4 д

0

Више из рубрике

Бакљада прекинула вјечити дерби

Фудбал

Бакљада прекинула вјечити дерби

3 ч

0
Јувентус послије два луђачка меча киксао против Вероне

Фудбал

Јувентус послије два луђачка меча киксао против Вероне

3 ч

0
Роналдо стао у одбрану сународника и саиграча

Фудбал

Роналдо стао у одбрану сународника и саиграча

8 ч

0
Ужас на комеморацији: Позлило Ђуровском, срушио се за говорницом

Фудбал

Ужас на комеморацији: Позлило Ђуровском, срушио се за говорницом

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

42

Каква лудница у Бањалуци: Шест голова, два пенала и потоп Радника

22

03

Гори Хаг

22

00

Семберски пољопривредници у недоумици-колико и шта посијати?

21

57

Мандић: У свечаном дефилеу показано јединство српског народа

21

47

Шта се дешава и шта нас чека? Инсекти нестају забрињавајућом брзином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner