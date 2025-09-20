Звезди три бода, Партизану лекција – црвено-бијели преузели прво мјесто на табели

20.09.2025
21:18
Коментари:0
Фудбалери Црвене звезде побиједили су Партизан на гостовању резултатом 2:1 у 177. "вјечитом дербију".
Црвено-бијели су показали да су тренутно, ако ништа, много искуснији тим, који је искористио своје шансе и одбранио их у завршници, када је био присиљен да се повуче.
Партизан је са друге стране одиграо јако зрео меч, током ког је имао своје прилике, али му је недостајало нешто више смирености како би освојио макар бод.
По пети пут у низу у домаћем шампионату, а шести укупно, црвено-бијели су надиграли ривале са Топчидерског брда и тако још једном потврдили, у овом тренутку, доминацију у српском фудбалу.
Екипа Срђана Благојевића је са бодом предности ушла у овај меч и великим очекивањима, која су утолико увећана када су трибине стадиона у Хумској још један пут ове сезоне биле испуњене.
Са првим судијским звиждуком уследио је повратак у реалност. Звезда је од старта била доминантније, док је Партизан стрпљиво чекао своју прилику.
Током великог дијела меча се чинило као да је Демба Сек једини изашао на терен да парира противнику, али често Сенегалац није успијевао сам да изађе на крај са њим.
Ствар се усложила за домаћи тим када је Тими Макс Елшник довео Звезду у предност у 27. минуту. Словенац није био на дужности извођача корнера, али је и поред тога опет био најопаснији послије прекида.
На томе може да захвали Рогановићу који је заборавио Иванића на другој страни, после чијег покушаја је лопта стигла до везисте Звезде, а овај је лако спровео у мрежу.
Само неколико минута прије тога Рогановић је један од тројице играча Партизана који је имао прилику да доведе тај тим у предност. У свега минут размака, а два одвојена напада, поред њега су промашивали Милошевић и Сек. Тј. Матеус је био бољи од њих у тим ситуацијама.
На полувријеме се отишло са минималном предношћу тима Владана Милојевића, који је упркос вођству одлучио да Наира Тикнизјана замени на паузи како је овај имао великих проблема у чувању Сека.
Друго полувријеме почело је офанзивом Партизана, али нису домаћи играчи успијевали да стигну до стоодстотне шансе.
Предност Звезде дуплирао је резервиста Немања Радоњић голом у 60. минуту, послао је лопту у мрежу само 38 секунди пошто је ушао у игру.
Није се Партизан предавао и успио је да смањи на 2:1 голом Јована Милошевића у 74. минуту. Рогановић се тек донекле искупио за грешку код првог гола. Питање је да ли је шутирао или додао, али је најважније да је лопта дошла послије тога до његовог центарфора који ју је смјестио у мрежу.
Резервиста Звезде Бруно Дуарте имао је велику шансу у 85. минуту, али је његов ударац на гол линији зауставио резервиста домаћих Јанис Карабељов.
У посљедњем минуту надокнаде Звезда је имала још једну шансу за трећи гол, али је ударац Мирка Иванића до стативе скренуо голман Партизана Марко Милошевић.
У наредном колу Звезда дочекује крагујевачки Раднички, али ће прије тога у среду бити домаћин Селтику у првом колу Лиге Европе. Партизан сљедећег викенда гостује ОФК Београду.
