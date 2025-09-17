Logo

Камп ФК Црвена звезда стиже у Градишку

17.09.2025

Камп ФК Црвена звезда стиже у Градишку
Након успјешно одржаних кампова у Бањалуци, Теслићу, Козарској Дубици и Броду, Црвена звезда долази и у Градишку.

Дјечаци од 2012. до 2018. годишта имаће прилику да се докажу пред тренерима омладинских категорија "црвено-бијелих".

Из Козаре поручују да је сарадња са Црвеном звездом на понос свима у клубу, као и да ће учинити све да први омладински камп београдског великана у Градишци буде организован на највишем нивоу.

Припреме за то су увелико у току. Црвена звезда не долази сваки дан.

"Једва чекамо да научимо не само дјечаци, већ и наши тренери како се то ради у модерним фудбалским клубовима на развоју физичких,тактичких, и когнитивних способности које су врло важне за развој сваког фудбалера. И ево, надамо се да ћемо испунити очекивање, и да ћемо и ми бити на висини задатка, да ће наши пријатељи из Црвене звезде препознати и овај рад овдје у нашем фудбалском клубу", рекао је Сандро Зеничанин, члан управног одбора ФК Градишка.

"Овај један нови облик сарадње пуно ће значити за сам ФК Козара, за Градишку, али и за Републику Српску. С друге стране, овдје је предност што ће наши најмлађи дјечаци са ових простора, не само простора града Градишке, него и шире имати шансу и прилику да виде како се тренира и ради у Омладинској школи ФК Црвена Звезда, да се упознају са њиховим тренерима, са њиховим начинима рада и модалитетима тренирања. То ће пуно значити за наше најмлађе категорије", додао је Зоран Аџић, градоначелник Градишке.

Београдски клуб увијек се враћа у Републику Српску. Координатор омладинских селекција црвено-бијелих, Владимир Цветичанин планира да овај сусрет буде почетак дугорочне сарадње.

"Ми овдје нисмо случајно, нама је овдје поред онога што смо јако срећни и задовољни што ћемо срести нове будуће таленте и оне које ће можда и завршити у нашем клубу. Ми смо овдје и у једној великој мисији а то да један већи број грађана види у ствари ширину коју Црвена Звезда данас пружа. Ми се овдје сигуран сам нећемо ни мало осјећати као гости. Ми желимо овдје да се осјећамо као и ви, да будемо једно. Ми желимо да ово буде вишегодишње сарадња, да се појавимо бар сваких пар година у некој другој мјери, пријатељских утакмица, оваквих отворених тренинга где ће наши тренери који су управо баве дјецом тог узраста показати како ми то радимо", истакао је Владимир Цветичанин, координатор омладинских селекција ФК Црвена звезда.

Омладински камп Црвене звезде биће одржан на Градском стадиону "Велимир Сомболац" у Градишци од 24-26. октобра.

