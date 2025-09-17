Logo

Сахрана Дејана Миловановића на дан "вјечитог дербија"

Извор:

Спортал

17.09.2025

14:04

Сахрана Дејана Миловановића на дан "вјечитог дербија"
Фото: Printscreen/Instagram/B92

Чувени фудбалер Дејан Миловановић који је од последица срчаног удара преминуо у 41. години, биће сахрањен на Новом гробљу у суботу, 20. септембра.

Опијело ће почети у 14.30 часова.

На исти датум, уколико не дође до промјена и одлагања, биће одржан и вјечити дерби - фудбалери Црвене звезде и Партизана од 19 часова играће утакмицу на стадиону Партизана, пише Спортал.

протеини

Савјети

Претјерано конзумирање протеина може бити штетно за ова здравствена стања

Подсјетимо, Дејан Миловановић је играо на мечу Звездара – ПКБ, у мечу Лиге ветерана. Бивши фудбалер Црвене звезде је постигао гол у седмом минуту, а када је требало да изведе слободан ударац, пао је и нажалост преминуо.

"Поштовани представници клубова, прије неколико минута, у току утакмице ветерана, преминуо је Дејан Миловановић, играч ФК "Звездара". Из тог разлога, сљедеће (ванредно) коло које је требало да се одигра 18.09. биће одложено", саопштено је јуче из Лиге ветерана.

Дејан Миловановић

sahrana

