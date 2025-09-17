Сахрана Дејана Миловановића на дан "вјечитог дербија"

Извор:
Спортал
17.09.2025
14:04
Коментари:0
Чувени фудбалер Дејан Миловановић који је од последица срчаног удара преминуо у 41. години, биће сахрањен на Новом гробљу у суботу, 20. септембра.
Опијело ће почети у 14.30 часова.
На исти датум, уколико не дође до промјена и одлагања, биће одржан и вјечити дерби - фудбалери Црвене звезде и Партизана од 19 часова играће утакмицу на стадиону Партизана, пише Спортал.
Подсјетимо, Дејан Миловановић је играо на мечу Звездара – ПКБ, у мечу Лиге ветерана. Бивши фудбалер Црвене звезде је постигао гол у седмом минуту, а када је требало да изведе слободан ударац, пао је и нажалост преминуо.
"Поштовани представници клубова, прије неколико минута, у току утакмице ветерана, преминуо је Дејан Миловановић, играч ФК "Звездара". Из тог разлога, сљедеће (ванредно) коло које је требало да се одигра 18.09. биће одложено", саопштено је јуче из Лиге ветерана.
