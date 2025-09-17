Logo

Претјерано конзумирање протеина може бити штетно за ова здравствена стања

Извор:

Кликс

17.09.2025

14:00

Коментари:

0
Претјерано конзумирање протеина може бити штетно за ова здравствена стања
Фото: pexels

Сходно бројности савјета да је потребно јести више протеина, укључујући додатке попут протеинских шејкова, многи произвођачи све чешће истичу садржај протеина на амбалажи како би повећали продају.

Нутриционисти и љекари открили су и у којим случајевима је претјерана конзумација протеина штетна. Наиме, протеини су корисни јер изграђују мишићно ткиво, ензиме и хормоне те играју битну улогу у функцији имуног система, а могу дати и додатну енергију.

Препоручени дневни унос протеина за одрасле је 0,84 грама по килограму тјелесне тежине за мушкарце и 0,75 грама по килограму тјелесне тежине за жене. Иако многи већ уносе довољно протеина, поједине особе свјесно додају још више протеина у исхрану, што је штетно.

stop policija

Хроника

Лажни полицајци заустављали возаче у БиХ

За особе које желе повећати мишићну масу кроз тренинг отпора, унос до 1,6 грама по килограму тјелесне масе дневно може помоћи у повећању снаге и величине мишића.

Нутриционистица Маргарет Мурај за Science Alert појашњава да се вишак протеина не излучује једноставно урином, већ остаје у тијелу и има разна дјеловања. Уз то, постоје здравствена стања код којих се треба избјегавати висок унос протеина.

Особе с хроничном болести бубрега требају пратити унос протеина уз надзор дијететичара, како би се избјегла даља оштећења бубрега. Уз то, постоји и стање познато као тровање протеинима које настаје када особа једе превише протеина, а премало масти, угљикохидрата и других нутријената.

Протеини у исхрани могу се добити из биљних извора попут граха, леће, житарица, али и животињских попут јаја, млијечних производа, меса И рибе. Висок унос животињских протеина повезан је с повећаним ризиком од дијабетеса типа 2. С друге стране, унос вишка биљних протеина повезан је с мањим ризиком од смрти због рака, смањеним ризиком од дијабетеса типа 2 и побољшаним нивоима холестерола у крви.

Несрећа код Лазаревца

Хроника

Дијелови свуд по путу: Једна особа погинула у стравичној несрећи

Мурај истиче да је битно имати равнотежу између животињских и биљних извора, више него само покушавати додавати још протеина у исхрану. Протеини, масти и угљикохидрати скупа одржавају здравље тијела. У свему томе како би се очувало здравље битни су сви макронутријенти, скупа са витаминима и минералима у правим омјерима.

(кликс)

Подијели:

Тагови:

Proteini

ishrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик позвао словеначке привреднике да дођу у Српску

Република Српска

Додик позвао словеначке привреднике да дођу у Српску

2 ч

0
Народ спријечио искрцавање миграната, хаос на популарној плажи

Свијет

Народ спријечио искрцавање миграната, хаос на популарној плажи

2 ч

0
Кум Саше Поповића у јавност изнио шокантне детаље о Лепој Брени

Сцена

Кум Саше Поповића у јавност изнио шокантне детаље о Лепој Брени

2 ч

0
Ова 3 знака чека тежак крај месеца: Стижу проблеми, трошкови и нервоза

Занимљивости

Ова 3 знака чека тежак крај месеца: Стижу проблеми, трошкови и нервоза

2 ч

0

Више из рубрике

Ево како да препознате купус пун хемије

Савјети

Ево како да препознате купус пун хемије

1 ч

0
Ево како препознати лажни мед

Савјети

Ево како препознати лажни мед

3 ч

0
Рецепт за печену овсену кашу са бундевом: Мирише на колач, а подиже имунитет

Савјети

Рецепт за печену овсену кашу са бундевом: Мирише на колач, а подиже имунитет

7 ч

0
Колико се пута дневно треба туширати?

Савјети

Колико се пута дневно треба туширати?

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

32

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

15

29

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

15

20

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

15

09

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

15

09

У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner