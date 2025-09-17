Претјерано конзумирање протеина може бити штетно за ова здравствена стања

Извор:
Сходно бројности савјета да је потребно јести више протеина, укључујући додатке попут протеинских шејкова, многи произвођачи све чешће истичу садржај протеина на амбалажи како би повећали продају.
Нутриционисти и љекари открили су и у којим случајевима је претјерана конзумација протеина штетна. Наиме, протеини су корисни јер изграђују мишићно ткиво, ензиме и хормоне те играју битну улогу у функцији имуног система, а могу дати и додатну енергију.
Препоручени дневни унос протеина за одрасле је 0,84 грама по килограму тјелесне тежине за мушкарце и 0,75 грама по килограму тјелесне тежине за жене. Иако многи већ уносе довољно протеина, поједине особе свјесно додају још више протеина у исхрану, што је штетно.
За особе које желе повећати мишићну масу кроз тренинг отпора, унос до 1,6 грама по килограму тјелесне масе дневно може помоћи у повећању снаге и величине мишића.
Нутриционистица Маргарет Мурај за Science Alert појашњава да се вишак протеина не излучује једноставно урином, већ остаје у тијелу и има разна дјеловања. Уз то, постоје здравствена стања код којих се треба избјегавати висок унос протеина.
Особе с хроничном болести бубрега требају пратити унос протеина уз надзор дијететичара, како би се избјегла даља оштећења бубрега. Уз то, постоји и стање познато као тровање протеинима које настаје када особа једе превише протеина, а премало масти, угљикохидрата и других нутријената.
Протеини у исхрани могу се добити из биљних извора попут граха, леће, житарица, али и животињских попут јаја, млијечних производа, меса И рибе. Висок унос животињских протеина повезан је с повећаним ризиком од дијабетеса типа 2. С друге стране, унос вишка биљних протеина повезан је с мањим ризиком од смрти због рака, смањеним ризиком од дијабетеса типа 2 и побољшаним нивоима холестерола у крви.
Мурај истиче да је битно имати равнотежу између животињских и биљних извора, више него само покушавати додавати још протеина у исхрану. Протеини, масти и угљикохидрати скупа одржавају здравље тијела. У свему томе како би се очувало здравље битни су сви макронутријенти, скупа са витаминима и минералима у правим омјерима.
