Ова 3 знака чека тежак крај месеца: Стижу проблеми, трошкови и нервоза

Извор:
Крстарица
17.09.2025
13:23
Коментари:0
Марс је недавно упловио у знак Ваге и одмах је подигао прашину. А, искрено Марс и Вага баш и нису пријатељи. Марс је планета акције, директности, енергије „ајмо сад и одмах“, а Вага је све супротно: баланс, дипломатија, тражење равнотеже.
Кад се ове двије енергије сударе, долазимо до периода у којем желимо да ријешимо ствари, али не фронтално, већ преговорима, сарадњом и тражењем компромиса.
Е сад, лијепо то све звучи, али астрологија каже да овај транзит неће свима донијети мир и хармонију. Ова 3 знака хороскопа ће посебно осјетити притисак и то не само емотивно, већ и кроз финансије и посао.
За Бикове, Марс прави помало незгодан положај, улази у њихову шесту кућу. То значи да можете очекивати тензију на послу, можда чак и ривалство с колегама. Осјећаћете се пуни енергије, али као да стално наилазите на препреке када желите да остварите своје планове. Још гора вијест? Трошкови расту. Можда ћете морати да се ухватите и за уштеђевину, што Биковима баш не прија јер воле сигурност и стабилност.
Близанци, вама Марс улази у пету кућу и ту уме да направи хаос.
Сцена
Починила кривично дјело, па побјегла у Елиту
Ако имате дјецу, могли бисте бити забринути за њихов развој или напредак. На послу такође није сјајна атмосфера, могуће је незадовољство, па чак и осећај да ваш труд није довољно награђен. Али није све црно: овај период вам може донијети неки скроман, али ипак стабилан приход. Дакле, баланс на танкој линији.
Код Шкорпија Марс улази у дванаесту кућу и занимљиво отвара могућност далеких путовања или изненадног насљеђа. Ипак, што се посла тиче, могли бисте да промијените радно мјесто или да уђете у нову фазу каријере, али без оног сјаја и признања које обично очекујете. Као да радите пуно, а резултат је скроман. Профит се смањује, а осјећај да сте у сјенци расте, пише Крстарица.
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
15
32
15
29
15
20
15
09
15
09
Тренутно на програму