Окончана драма: Мушкарац који је пријетио самоубиством сишао са крана

Блиц

17.09.2025

13:18

Окончана драма: Мушкарац који је пријетио самоубиством сишао са крана
Фото: Unsplash

Мушкарац који је пријетио да ће извршити самоубиство на градилишту у Аранђеловцу сишао је са крана послије скоро 3 сата.

Како пише Блиц , он се сада налази у полицијској станици у Аранђеловцу, гдје припадницима МУП даје изјаву о цјелокупном догађају.

Према незваничним информацијама, преговарачи су скоро 3 сата убеђивали мушкарца да не скочи са крана. Када су коначно успјели, мушкарац је безбједно сишао, а на градилишту су га сачекале полицијске екипе које су га спровеле до просторија МУП у Аранђеловцу.

Додик у Билећи

Градови и општине

Кроз пар дана завршетак саобраћајнице од Билеће према Црној Гори

Подсјетимо, на друштвеним мрежама појави се видео снимак на којем се види мушкарац који стоји на крану, на једном градилишту у Аранђеловцу, и пријети да ће да почини самоубиство.

