Окончана драма: Мушкарац који је пријетио самоубиством сишао са крана

Извор:
Блиц
17.09.2025
13:18
Мушкарац који је пријетио да ће извршити самоубиство на градилишту у Аранђеловцу сишао је са крана послије скоро 3 сата.
Како пише Блиц , он се сада налази у полицијској станици у Аранђеловцу, гдје припадницима МУП даје изјаву о цјелокупном догађају.
Према незваничним информацијама, преговарачи су скоро 3 сата убеђивали мушкарца да не скочи са крана. Када су коначно успјели, мушкарац је безбједно сишао, а на градилишту су га сачекале полицијске екипе које су га спровеле до просторија МУП у Аранђеловцу.
Подсјетимо, на друштвеним мрежама појави се видео снимак на којем се види мушкарац који стоји на крану, на једном градилишту у Аранђеловцу, и пријети да ће да почини самоубиство.
