Како лакше отплатити кредит: Најављене олакшице за задужене

17.09.2025

13:14

Празни џепови, криза, беспарица
Фото: Pixabay

Народна банка Србије донијела је нову одлуку којом се прецизније уређују правила за одобравање олакшица корисницима кредита који се нађу у финансијским тешкоћама.

Банке и други даваоци кредита биће обавезни да, у таквим ситуацијама, понуде погодности које ће корисницима олакшати отплату.

Одлука је донијета у складу са Законом о заштити корисника финансијских услуга, чије се измјене примењују од 1. јула ове године.

Како се наводи, банке ће морати да примјене "разумне мјере" када корисник, због непредвиђених околности, дође у озбиљну финансијску кризу или друге ситуације на које не може да утиче.

Ту се посебно узимају у обзир личне околности попут:

  • губитка посла,
  • значајног смањења прихода,
  • тешке болести или повреде,
  • смрти члана породице,
  • развода, ако су оба супружника била укључена у кредит.

Застој у отплати стамбених кредита - минимум два мјесеца

У складу са мјерама које држава спроводи ради очувања права на дом, банке ће морати да одобре најмање двомјесечни застој у отплати стамбених кредита у случају када је хипотека везана за некретнину у којој корисник живи - наравно, под јасно дефинисаним условима.

Које олакшице долазе у обзир?

НБС је навела низ могућности које банке могу понудити корисницима, а међу њима су:

  • Продужење рока отплате кредита,
  • Промјена врсте уговора,
  • Привремено одлагање плаћања главнице, камате или појединих рата,
  • Смањење каматне стопе,
  • Ослобађање од плаћања у одређеном периоду без обрачуна камате,
  • Дјелимична отплата дуга,
  • Промјена валуте отплате,
  • Дјелимичан опрост дуга и консолидација,
  • Потпуни застој у отплати без обрачуна камате.

Јединствени поступак и право на жалбу

Сви даваоци кредита биће дужни да прате отплату сваког појединачног корисника и да их благовремено обавијесте о могућностима за коришћење олакшица, чим примијете знаке отежаног враћања дуга.

Поступак ће укључивати и право на жалбу: уколико банка одбије захтјев за олакшицу, корисник може уложити приговор посебној Комисији за олакшице унутар исте банке, која је дужна да поново размотри случај.

Ова нова правила ступају на снагу 15. октобра 2025. године, пише "Е капија".

Састанак с трговцима у Влади: Због чега расту цијене у Српској

Економија

Састанак с трговцима у Влади: Због чега расту цијене у Српској

3 ч

0
Sunce Nebo Suncev sistem

Наука и технологија

Сунце постало активније, може да утиче на технологију на Земљи

3 ч

0
Сраман случај: Оцу мјесецима отимао пензије

Хроника

Сраман случај: Оцу мјесецима отимао пензије

2 ч

0
Додик: Предложићу да се укину забране Пирц Мусар и Фајоновој

Република Српска

Додик: Предложићу да се укину забране Пирц Мусар и Фајоновој

3 ч

0

