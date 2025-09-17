Како лакше отплатити кредит: Најављене олакшице за задужене

Извор:
Агенције
17.09.2025
13:14
Коментари:0
Народна банка Србије донијела је нову одлуку којом се прецизније уређују правила за одобравање олакшица корисницима кредита који се нађу у финансијским тешкоћама.
Банке и други даваоци кредита биће обавезни да, у таквим ситуацијама, понуде погодности које ће корисницима олакшати отплату.
Регион
Хаос у Загребу: Шетао са бомбом по граду, па потегао пиштољ на полицију
Одлука је донијета у складу са Законом о заштити корисника финансијских услуга, чије се измјене примењују од 1. јула ове године.
Како се наводи, банке ће морати да примјене "разумне мјере" када корисник, због непредвиђених околности, дође у озбиљну финансијску кризу или друге ситуације на које не може да утиче.
У складу са мјерама које држава спроводи ради очувања права на дом, банке ће морати да одобре најмање двомјесечни застој у отплати стамбених кредита у случају када је хипотека везана за некретнину у којој корисник живи - наравно, под јасно дефинисаним условима.
Које олакшице долазе у обзир?
Сви даваоци кредита биће дужни да прате отплату сваког појединачног корисника и да их благовремено обавијесте о могућностима за коришћење олакшица, чим примијете знаке отежаног враћања дуга.
Поступак ће укључивати и право на жалбу: уколико банка одбије захтјев за олакшицу, корисник може уложити приговор посебној Комисији за олакшице унутар исте банке, која је дужна да поново размотри случај.
Ова нова правила ступају на снагу 15. октобра 2025. године, пише "Е капија".
Економија
3 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Економија
3 ч0
Економија
5 ч0
Економија
5 ч0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
44
15
32
15
29
15
20
15
09
Тренутно на програму