Додик: Предложићу да се укину забране Пирц Мусар и Фајоновој

Извор:

АТВ

17.09.2025

12:07

Коментари:

0
Фото: Борислав Здриња

Предсједник Републике Српске Милорад Додик захвалио се градоначелнику Љубљане Зорану Јанковићу на отвореној и храброј подршци.

"Хвала мом пријатељу Зорану Јанковићу на отвореној и храброј подршци, као и противљењу одлукама Владе Словеније, које представљају грубо мијешање у односе са Републиком Српском. Његов глас разума и поштовања показује да искрено пријатељство превазилази границе и тренутне политике", истакао је предсједник Српске у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додик је додао да су такви ставови потврда да истинске европске вриједности живе кроз људе, а не кроз бирократске забране.

"Зоран Јанковић је најбоља потврда да Европа може и мора бити боља од онога што данас демонстрирају разне бриселске бирократе и њихов симбол - Кристијан Шмит. Чињеница је да односи међу владама почивају на реципроцитету и зато је Влада Републике Српске увела забрану за Тању Фајон и Наташу Пирц Мусар. Али, управо зато што ме је Зоран Јанковић замолио - предложићу да се мјере према њима укину", додао је Додик.

Акција Пролом-2

Хроника

Објављен снимак велике акције у којој је осам ухапшених

Подсјећамо, градоначелник Љубљане Зоран Јанковић рекао је да он сам не би забранио предсједнику Републике Српске Милораду Додику улазак у Словенију.

Милорад Додик

