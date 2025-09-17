Додик: Предложићу да се укину забране Пирц Мусар и Фајоновој

Извор:
17.09.2025
Предсједник Републике Српске Милорад Додик захвалио се градоначелнику Љубљане Зорану Јанковићу на отвореној и храброј подршци.
"Хвала мом пријатељу Зорану Јанковићу на отвореној и храброј подршци, као и противљењу одлукама Владе Словеније, које представљају грубо мијешање у односе са Републиком Српском. Његов глас разума и поштовања показује да искрено пријатељство превазилази границе и тренутне политике", истакао је предсједник Српске у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додик је додао да су такви ставови потврда да истинске европске вриједности живе кроз људе, а не кроз бирократске забране.
"Зоран Јанковић је најбоља потврда да Европа може и мора бити боља од онога што данас демонстрирају разне бриселске бирократе и њихов симбол - Кристијан Шмит. Чињеница је да односи међу владама почивају на реципроцитету и зато је Влада Републике Српске увела забрану за Тању Фајон и Наташу Пирц Мусар. Али, управо зато што ме је Зоран Јанковић замолио - предложићу да се мјере према њима укину", додао је Додик.
Подсјећамо, градоначелник Љубљане Зоран Јанковић рекао је да он сам не би забранио предсједнику Републике Српске Милораду Додику улазак у Словенију.
